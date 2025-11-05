Nem erről volt szó: Süllős Gyula elhunyt fia megható búcsúüzenetet kapott

Búcsúüzenetet fogalmazott meg Süllős Gyula fia számára korábbi Muay Thai és K-1 csapata, a Friends Gym HUN. Mint arról korábban a Bors is beszámolt, a Vasas ökölvívó szakosztályának vezetője és családja haltak meg a kenyai repülőgép-balesetben.
A Süllős család neve évtizedek óta egybefonódik a Vasas ökölvívással, elsőként id. Süllős Gyula állt a szakosztály mögé mecénásként és névadó támogatóként, 2009-es halála után pedig fia, Süllős Gyula vette át ezt az örökséget. Süllős Gyula hosszú évek óta a szakosztály elnöke, egyben klubunk elnökségi tagja, aki mindvégig hűségesen segítette és támogatta klubunkat és a bokszszakosztályt
– adott ki közleményt a tragédia után a Vasas.
Süllős Gyula fia évekig járt Muay Thai és K-1 szabályrendszerű edzésekre a XVII. kerületbe. Csapata megható búcsúüzenetet fogalmazott meg.
Nem találunk szavakat
– olvasható a közösségi médiában megosztott bejegyzésben, amely megjegyzi, Süllős Gyula fia – aki oszlopos tagja volt a csapatnak – családjával együtt, a nyaralásuk alatt repülőgép-balesetben elhunyt.
Nem erről volt szó, amikor szerdán kimentél a teremből... Köszönöm, hogy ismerhettelek és öt évig együtt dolgozhattunk. Még találkozunk kis barátom! Nyugodjatok békében
– fogalmazott a Friends Gym HUN csapata.
