Nem erről volt szó: Süllős Gyula elhunyt fia megható búcsúüzenetet kapott

Süllős Gyula
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 05. 09:00
kenyarepülőgép-baleset
Megható búcsúüzenet. Süllős Gyula fiának csapatánál nem találnak szavakat a kenyai repülőgép-baleset után.
Búcsúüzenetet fogalmazott meg Süllős Gyula fia számára korábbi Muay Thai és K-1 csapata, a Friends Gym HUN. Mint arról korábban a Bors is beszámolt, a Vasas ökölvívó szakosztályának vezetője és családja haltak meg a kenyai repülőgép-balesetben.

Kenyai repülőgép-baleset: Süllős Gyula és családja haltak meg
Süllős Gyula és családja haltak meg a kenyai repülőgép-balesetben Fotó: AFP / AFP

A Süllős család neve évtizedek óta egybefonódik a Vasas ökölvívással, elsőként id. Süllős Gyula állt a szakosztály mögé mecénásként és névadó támogatóként, 2009-es halála után pedig fia, Süllős Gyula vette át ezt az örökséget. Süllős Gyula hosszú évek óta a szakosztály elnöke, egyben klubunk elnökségi tagja, aki mindvégig hűségesen segítette és támogatta klubunkat és a bokszszakosztályt

– adott ki közleményt a tragédia után a Vasas.

Süllős Gyula fia megható búcsúüzenetet kapott

Süllős Gyula fia évekig járt Muay Thai és K-1 szabályrendszerű edzésekre a XVII. kerületbe. Csapata megható búcsúüzenetet fogalmazott meg.

Nem találunk szavakat

– olvasható a közösségi médiában megosztott bejegyzésben, amely megjegyzi, Süllős Gyula fia – aki oszlopos tagja volt a csapatnak – családjával együtt, a nyaralásuk alatt repülőgép-balesetben elhunyt.

Nem erről volt szó, amikor szerdán kimentél a teremből... Köszönöm, hogy ismerhettelek és öt évig együtt dolgozhattunk. Még találkozunk kis barátom! Nyugodjatok békében

– fogalmazott a Friends Gym HUN csapata.

 

