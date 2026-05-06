Magyar világbajnokon röhög most az egész internet, itt van róla a videó

Rengeteg ember arcára csalt mosolyt Losonczi Dávid birkózó. A világ-és Európa-bajnok magyar sportoló kapott egy kocsit, amivel körbeautózhatta a Hungaroringet. Igen ám, csakhogy az utastérben elhelyeztek egy kamerát, ami mindent rögzített – szórakoztató pillanatokból pedig nem volt hiány.

Mindenkit üdvözlök, ez itt a Losójárat. Most megdöntjük Verstappen köridejét a pályán evvel a csodával

- kezdte a műsort Losonczi Dávid, aki egy kis mulatós zenét is betett a kocsizgatáshoz.

Beraktam sportba, dili! Mit akarsz? Mindenkit megelőzünk. Azt mondják, nem lehet előzni, de ezt engedjétek el. Beszúrjuk a kanyarokba mindenkinek

- poénkodott Losonczi Dávid, aki végül majd' tíz perc alatt ért körbe a Hungaroringen. Az út viszont szórakoztatóan telt a nézők számára is, hála a magyar birkózónak. Főleg akkor tört ki mindenki röhögésben, amikor Losonczi az autót kezdte el dicsérni:

Van minden: ülésfűtés, jéghideg klíma, utcára néző ablakok, minden van ebben a kocsiban.

Azt azért hozzátette, ez az autó nem a Hungaroringre lett kitalálva.

