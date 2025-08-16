UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Verstappen már a nyaraláson is a váltáson gondolkozik, ide költözne

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 16. 07:00
Az F1-es vb-pontversenyben éllovas ausztrál Oscar Piastrinak eszébe sem jutott visszatérni a távoli kontinensre, mert túl messze van. No és a többi gyorsasági autós pilótahíresség hogyan kapcsolódik ki?
Augusztusban a Magyar Nagydíj után mehettek el vakációzni a Forma-1-es versenyzők, és majd a végén ülnek újra kocsiba Zandvoortban a Holland Nagydíj előtti szabadedzésen. Addig élvezik a szabadságot. 

F1 Grand Prix of Hungary
A Hungaroringen Lando Norris nyert Fotó: Clive Rose

A vb-címvédő Max Verstappen élettársa, Kelly Piquet társaságában Szardínián kapcsolódik ki, velük van a mostohalánya, Penelope, illetve a Kellytől született csöppség, Lily. A versenyző kényelmes jachtján élvezik a napsütést és a semmittevést, közben pedig azt tervezik, hogy vásárolnak egy szardíniai ingatlant, mert tetszik az ottani nyugalom és klíma.

A sokak szerint a vb-címre fő esélyes Piastri kizárta, hogy hazaugrik Ausztráliába.

Ott most rosszabb idő van, ráadásul 21 órát kellene repülni, majd vissza ugyanannyit. Ezért valahol Európában kapcsolódok ki

 – nyilatkozta.

Lando Norris az alvást helyezi előtérbe, valahol Nagy-Britannia közelében pihen.

Idény közben mindössze 2-3 teljes szabadnapot kaptam, most igyekszem a sportág őrült hétköznapjaitól szabadulni. Akkor kelek, amikor akarok.

George Russell egy Pershing 6x típusú jachtot bérelt, azzal kószál a tengeren barátnője, Carmen Montero Mundt társaságában. Charles Leclerc  Monacóban tölti a szabadidejét, és minél több jégkrémet eszik. Esteban Ocon a görög tengeren pihen kedvese, Flavy Barla társaságában egy motoros Sunseeker jachton. Amúgy azt tervezi, hogy beszáll a jachtgyártó-iparba, tudniillik jelentős jövőt sejt benne.

 

