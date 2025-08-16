Verstappen már a nyaraláson is a váltáson gondolkozik, ide költözne

Augusztusban a Magyar Nagydíj után mehettek el vakációzni a Forma-1-es versenyzők, és majd a végén ülnek újra kocsiba Zandvoortban a Holland Nagydíj előtti szabadedzésen. Addig élvezik a szabadságot.
A vb-címvédő Max Verstappen élettársa, Kelly Piquet társaságában Szardínián kapcsolódik ki, velük van a mostohalánya, Penelope, illetve a Kellytől született csöppség, Lily. A versenyző kényelmes jachtján élvezik a napsütést és a semmittevést, közben pedig azt tervezik, hogy vásárolnak egy szardíniai ingatlant, mert tetszik az ottani nyugalom és klíma.
A sokak szerint a vb-címre fő esélyes Piastri kizárta, hogy hazaugrik Ausztráliába.
Ott most rosszabb idő van, ráadásul 21 órát kellene repülni, majd vissza ugyanannyit. Ezért valahol Európában kapcsolódok ki
– nyilatkozta.
Lando Norris az alvást helyezi előtérbe, valahol Nagy-Britannia közelében pihen.
Idény közben mindössze 2-3 teljes szabadnapot kaptam, most igyekszem a sportág őrült hétköznapjaitól szabadulni. Akkor kelek, amikor akarok.
George Russell egy Pershing 6x típusú jachtot bérelt, azzal kószál a tengeren barátnője, Carmen Montero Mundt társaságában. Charles Leclerc Monacóban tölti a szabadidejét, és minél több jégkrémet eszik. Esteban Ocon a görög tengeren pihen kedvese, Flavy Barla társaságában egy motoros Sunseeker jachton. Amúgy azt tervezi, hogy beszáll a jachtgyártó-iparba, tudniillik jelentős jövőt sejt benne.
