Doppingbotrány után visszaküldte az érmét a magyar olimpikon

Élete első felnőtt vb-jén, 2022-ben Losonczi Dávid kötöttfogású birkózó a harmadik helyen végzett, méghozzá úgy, hogy a negyeddöntőben 4-3-ra kikapott a grúzból bolgárrá vedlett Zurabi Datunasvilitől. Csakhogy kiderült, a szóban forgó belgrádi világversenyen a végül első helyen zárt bolgár doppingolt. Losonczi így bronz helyett ezüstöt kap.
Még szép, hogy a Nemzetközi Birkózó Szövetség (UWW) visszakérte Datunasvili aranymedálját, és a mögötte végzetteket egy-egy pozícióval feljebb sorolta. Így kaphat ezüstérmet hamarosan az ESMTK 87 kg-ban versengő Losonczija, aki máris visszaküldte a bronzát, és majd ha az UWW legyártatja, postázza címére az ezüstjét.
Mindeközben a sportoló sérült, tavaly a bronzéremért folyó vb-meccsét szakadt térd-keresztszalaggal vállalta, és 4-2-re kikapott.
Térdfájdalmait követően tavaly novemberben megműtötték, immár a rehabilitációja időszakát éli. Felső testre erősíthet, de az idei Eb-n, sőt, valószínűleg a vb-n sem lép szőnyegre, azaz ez az éve rámegy a műtétjére
– mondta a Borsnak Losonczi Ottó, a világ- és Európa-bajnok édesapja. Amikor azt kérdeztük tőle, Dávid szakadt térdszalaggal miért birkózott a zágrábi bronzmeccsén, édesapja ezt a választ adta:
"Ha valaki elér egy csukott ajtóhoz, ildomos benyitnia."
Sokak számára az is emlékezetes, hogy a birkózó egy hozzá nem értő bíró miatt veszített vb-finálét három éve. 2023-ban Ali Cengiz kettejük döntőjében egy percig feküdt a vállán, mégsem ütötték le a tust. Ezt a 8-7-es vereséget utóbb megóvta a magyar szövetség, minek következtében a török mellé később Losonczit is világbajnoknak kiáltották ki.
