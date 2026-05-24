Furcsa közjáték a reggelinél, beszólt a kapitánynak a magyar válogatott kézis

Sokk a sportágban, nem jutott ki a világbajnokságra a magyar kézilabda-válogatott. A szerbek elleni kudarc után Máthé Dominik átlövő borította az asztalt. Az észak-macedón légióskodásra készülő Máthét be sem nevezték a párharcra, ezért berágott Chema Rodriguez szövetségi kapitányra.

A kézis végigdolgozta a felkészülést, éppen ezért is sérelmezi, hogy nem kapott esélyt a kapitánytól - írja a Magyar Nemzet.

Nagyon sajnálom, hogy egyik meccsen sem tudtam segíteni a csapatot, de az okát nem tudom. Az első napokban a többiekkel együtt edzettem, de napról napra egy bábuvá váltam az edzéseken. Amikor a támadást gyakorolták, védekeztem, amikor a védekezést, akkor pedig támadtam. Úgy gondoltam, a csütörtöki meccsen kimaradok és majd a visszavágón számítanak rám. Chema a reggelinél a fülembe súgta, hogy nem vagyok a csapatban

– idézte Máthé Dominik szavait az M4 Sport.

Máthé szerint nem volt korrekt a kézilabda-válogatott kapitánya

Az átlövő úgy érzi, nem bántak vele tisztességesen.

"Nem tudom elfogadni, hogy nem volt korrekt velem Chema és nem mondta el, miért nem játszottam. Szomorú, de inkább csalódott vagyok, hogy ennyi év után nem kaptam semmit" - véli Máthé, aki most nem akar beszélni a kapitánnyal. A 2019 óta válogatott, 27 éves átlövő arra a kérdésre, hogy ha Chema hívná, leülne-e megbeszélni vele a történteket, így felelt: