Furcsa közjáték a reggelinél, beszólt a kapitánynak a magyar válogatott kézis

Sokk a sportágban, nem jutott ki a világbajnokságra a magyar kézilabda-válogatott. A szerbek elleni kudarc után Máthé Dominik átlövő borította az asztalt. Az észak-macedón légióskodásra készülő Máthét be sem nevezték a párharcra, ezért berágott Chema Rodriguez szövetségi kapitányra.
A kézis végigdolgozta a felkészülést, éppen ezért is sérelmezi, hogy nem kapott esélyt a kapitánytól - írja a Magyar Nemzet.
Nagyon sajnálom, hogy egyik meccsen sem tudtam segíteni a csapatot, de az okát nem tudom. Az első napokban a többiekkel együtt edzettem, de napról napra egy bábuvá váltam az edzéseken. Amikor a támadást gyakorolták, védekeztem, amikor a védekezést, akkor pedig támadtam. Úgy gondoltam, a csütörtöki meccsen kimaradok és majd a visszavágón számítanak rám. Chema a reggelinél a fülembe súgta, hogy nem vagyok a csapatban
– idézte Máthé Dominik szavait az M4 Sport.
Az átlövő úgy érzi, nem bántak vele tisztességesen.
"Nem tudom elfogadni, hogy nem volt korrekt velem Chema és nem mondta el, miért nem játszottam. Szomorú, de inkább csalódott vagyok, hogy ennyi év után nem kaptam semmit" - véli Máthé, aki most nem akar beszélni a kapitánnyal. A 2019 óta válogatott, 27 éves átlövő arra a kérdésre, hogy ha Chema hívná, leülne-e megbeszélni vele a történteket, így felelt:
Az iránta érzett tisztelet miatt valószínűleg igen, de így pár nap után inkább nemet mondanék. De ez már a múlt, mindegy mit mond, ezt akkor kellett volna elmondania, lett volna rá lehetősége, akár az elköszönésnél is.
