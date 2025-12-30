Brigitte BardotTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
2°C Székesfehérvár

Dávid névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Máthé Dominik hiánya óriási veszteség, nem kertel a magyar legenda

kézilabda
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 30. 11:00
ebMáthé Dominikkovács péter
Vészharangok kongatása szükségtelen, de kétségkívül jelentős veszteséget jelent a gólképes Máthé Dominik hiánya. Kovács Péter szerint a januári kézilabda Eb-n csökkentek az esélyeink a kiváló játékos hiányában.
(s)
A szerző cikkei

November elsején Chema Rodríguez szövetségi kapitány biztosra mondta, hogy Máthé Dominik szerepel a bécsi, osztrákok elleni barátságos találkozón, mégsem játszott. Kovács Pétert, minden idők legkiválóbb magyar kézilabdázóját nem lepte meg Máté hiánya. A kézilabda Eb-n hiába keressük a kiváló játékos nevét.

Máthé Dominik, kézilabda eb
Máthé Dominik hiányozni fog a kézilabda Eb-n / Fotó: Török Attila

 

Két súlyos térdszalagsérülése, majd a műtétei tudatában nem csodálkozom, hogy lemondta az Eb-t. Máthé Dominik a magyar férfi kézilabdázás kiugró tehetsége, de a sérült térdszalagjai nehezítik a pályafutását. Az efféle sérülésekből talán úgy van kiút, hogy a combizmát, illetve a combhajlító izmát felerősítik, azzal a tehermentesítik a szalagokat

 – nyilatkozta Kovács Péter Máthéról, aki 142 gólt szerzett a válogatottban, viszont nemzeti színekben legutóbb 2024. január 11-én lépett pályára legutóbb.

Csökkentek az esélyeink a kézilabda Eb-n

Az biztos, hogy erős átlövései hiányában csökkentek a reményeink a lengyelek, olaszok és Izland elleni csoportmeccseken, és feltételezem: e három rivális szakvezetése megkönnyebbült, amikor értesült Doma távolmaradásáról

 – fogalmazott Kovács a januári Eb-esélyek kapcsán. S hogy ki lehet képes feledtetni őt a kontinensbajnokságon? Megeshet, hogy Ilics Zoran, bár kézilabdázó-legendánk megjegyezte: a lengyel Orlen Wisla Plock meccseit elnézve Iliics elég kevés játékperchez jutott.

Magyar csoportmeccsek

2026. január 16. 20:30: Magyarország-Lengyelország

2026. január 18. 20:30: Olaszország-Magyarország

2026. január 20. 20:30: Magyarország-Izland



 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu