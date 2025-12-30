Máthé Dominik hiánya óriási veszteség, nem kertel a magyar legenda

November elsején Chema Rodríguez szövetségi kapitány biztosra mondta, hogy Máthé Dominik szerepel a bécsi, osztrákok elleni barátságos találkozón, mégsem játszott. Kovács Pétert, minden idők legkiválóbb magyar kézilabdázóját nem lepte meg Máté hiánya. A kézilabda Eb-n hiába keressük a kiváló játékos nevét.

Máthé Dominik hiányozni fog a kézilabda Eb-n / Fotó: Török Attila

Két súlyos térdszalagsérülése, majd a műtétei tudatában nem csodálkozom, hogy lemondta az Eb-t. Máthé Dominik a magyar férfi kézilabdázás kiugró tehetsége, de a sérült térdszalagjai nehezítik a pályafutását. Az efféle sérülésekből talán úgy van kiút, hogy a combizmát, illetve a combhajlító izmát felerősítik, azzal a tehermentesítik a szalagokat

– nyilatkozta Kovács Péter Máthéról, aki 142 gólt szerzett a válogatottban, viszont nemzeti színekben legutóbb 2024. január 11-én lépett pályára legutóbb.

Csökkentek az esélyeink a kézilabda Eb-n

Az biztos, hogy erős átlövései hiányában csökkentek a reményeink a lengyelek, olaszok és Izland elleni csoportmeccseken, és feltételezem: e három rivális szakvezetése megkönnyebbült, amikor értesült Doma távolmaradásáról

– fogalmazott Kovács a januári Eb-esélyek kapcsán. S hogy ki lehet képes feledtetni őt a kontinensbajnokságon? Megeshet, hogy Ilics Zoran, bár kézilabdázó-legendánk megjegyezte: a lengyel Orlen Wisla Plock meccseit elnézve Iliics elég kevés játékperchez jutott.

Magyar csoportmeccsek 2026. január 16. 20:30: Magyarország-Lengyelország 2026. január 18. 20:30: Olaszország-Magyarország 2026. január 20. 20:30: Magyarország-Izland





