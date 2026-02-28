Örömhír: összeházasodott Keszthelyi Vivien és David Schumacher

Örömhírt közölt Ralf Schumacher fia, David Schumacher, aki hosszú évek óta alkot egy párt Keszthelyi Viviennel. Végre elérkezett ugyanis a nagy nap, amire vártak: örökre egybekötötték az életüket. A szerelmesek a közösségi médiában, csodás fotók keretében közölték: összeházasodtak. A pár gyönyörű helyen, családi körben mondta ki a boldogító igent.

Összeházasodott Keszthelyi Vivien és David Schumacher. / Illusztráció: Unsplash

Hivatalosan is Mr és Mrs. Kimondtuk, hogy "Akarom". Mindezt a családunk és a legközelebbi barátaink előtt. Ez pedig a mindent jelentette számunkra

- írták.

Összeházasodott Keszthelyi Vivien és David Schumacher

A szerelmesek 2018-ban ismerték meg egymást, David pedig tavaly novemberben tette fel nagy kérdést a magyar túraautó bajnok versenyzőnek a mesés Maldív-szigeteken:

Igent mondott. Az óceán volt a tanúja a szerelmünknek, és a naplemente pecsélte meg az ígéretünket

- közölte akkor boldogsággal telve Michael Schumacher unokaöccse.

Keszthelyi Vivien pedig így emlékezett meg a történtekről:

Az egy dolog, hogy a Maldív-szigeteken voltunk, ami mindig is álmom volt. Kaptam másnap egy üzenetet a hoteltől, hogy valamit előkészítettek és egy csodás helyszín vár rám. Mondta David, hogy szépen öltözzek fel, ő is fehérbe öltözött. Odaértünk, annyit mondott egy illető, hogy étterembe megyünk, de másik úton kell odamenni, mert valami történt. Kiszálltunk a kocsiból, és akkor láttam meg, hogy mire készült David. Abban a pillanatban elkezdtem sírni

- nyilatkozta korábban a magyar szépség.