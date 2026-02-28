Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Elemér névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Örömhír: összeházasodott Keszthelyi Vivien és David Schumacher

Keszthelyi Vivien
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 28. 15:48
David SchumacheresküvőMichael Schumacher
Michael Schumacher unokaöccse végre feleségül vette a magyar szépséget.
B. V.
A szerző cikkei

Örömhírt közölt Ralf Schumacher fia, David Schumacher, aki hosszú évek óta alkot egy párt Keszthelyi Viviennel. Végre elérkezett ugyanis a nagy nap, amire vártak: örökre egybekötötték az életüket. A szerelmesek a közösségi médiában, csodás fotók keretében közölték: összeházasodtak. A pár gyönyörű helyen, családi körben mondta ki a boldogító igent. 

Összeházasodott Keszthelyi Vivien és David Schumacher.
Összeházasodott Keszthelyi Vivien és David Schumacher. / Illusztráció: Unsplash

 

Hivatalosan is Mr és Mrs. Kimondtuk, hogy "Akarom". Mindezt a családunk és a legközelebbi barátaink előtt. Ez pedig a mindent jelentette számunkra 

- írták.

Összeházasodott Keszthelyi Vivien és David Schumacher

A szerelmesek 2018-ban ismerték meg egymást, David pedig tavaly novemberben tette fel nagy kérdést a magyar túraautó bajnok versenyzőnek a mesés Maldív-szigeteken:

Igent mondott. Az óceán volt a tanúja a szerelmünknek, és a naplemente pecsélte meg az ígéretünket

- közölte akkor boldogsággal telve Michael Schumacher unokaöccse. 

Keszthelyi Vivien pedig így emlékezett meg a történtekről:

Az egy dolog, hogy a Maldív-szigeteken voltunk, ami mindig is álmom volt. Kaptam másnap egy üzenetet a hoteltől, hogy valamit előkészítettek és egy csodás helyszín vár rám. Mondta David, hogy szépen öltözzek fel, ő is fehérbe öltözött. Odaértünk, annyit mondott egy illető, hogy étterembe megyünk, de másik úton kell odamenni, mert valami történt. Kiszálltunk a kocsiból, és akkor láttam meg, hogy mire készült David. Abban a pillanatban elkezdtem sírni 

- nyilatkozta korábban a magyar szépség.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu