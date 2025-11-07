Röpködtek a gratulációk, eljegyezte szerelmét Schumacher fia

A közösségi oldalán osztotta meg azt az örömteli hírt Ralf Schumacher fia, David, hogy megkérte magyar szerelme, Keszthelyi Vivien kezét, aki természetesen igent mondott.

Eljegyezte egymást Keszthelyi Vivien és David Schumacher.

Eljegyezte szerelmét David Schumacher

Igent mondott. Az óceán volt a tanúja a szerelmünknek, és a naplemente pecsélte meg az ígéretünket

- írta a posztjában David, hozzátéve, hogy november 5-én történt a lánykérés, a mesés Maldí-szigeteken.

A kommentszekcióba csakhamar özönleni kezdtek a gratulációk és jókívánságok a rajongók részéről, akik őszinte örömmel fogadták a pár boldogságát.