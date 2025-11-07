Röpködtek a gratulációk, eljegyezte szerelmét Schumacher fia

A közösségi oldalán osztotta meg azt az örömteli hírt Ralf Schumacher fia, David, hogy megkérte magyar szerelme, Keszthelyi Vivien kezét, aki természetesen igent mondott.
Igent mondott. Az óceán volt a tanúja a szerelmünknek, és a naplemente pecsélte meg az ígéretünket
- írta a posztjában David, hozzátéve, hogy november 5-én történt a lánykérés, a mesés Maldí-szigeteken.
A kommentszekcióba csakhamar özönleni kezdtek a gratulációk és jókívánságok a rajongók részéről, akik őszinte örömmel fogadták a pár boldogságát.
A túraautó bajnok autóversenyző Keszthelyi Vivien és a GT-ben szereplő David Schumacher egyébként már hét éve alkot egy párt, a szerelmüket pedig most az eljegyzéssel is megpecsételték.
