Röpködtek a gratulációk, eljegyezte szerelmét Schumacher fia

David Schumacher
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 07. 10:20
eljegyzésRalf SchumacherKeszthelyi Vivien
A nagyszerű hírt a közösségi médiában jelentették be. Ralf Schumacher fia, David, és magyar szerelme immár hét éve alkot egy párt.
A közösségi oldalán osztotta meg azt az örömteli hírt Ralf Schumacher fia, David, hogy megkérte magyar szerelme, Keszthelyi Vivien kezét, aki természetesen igent mondott.

Eljegyezte egymást Keszthelyi Vivien és David Schumacher.

Eljegyezte szerelmét David Schumacher

Igent mondott. Az óceán volt a tanúja a szerelmünknek, és a naplemente pecsélte meg az ígéretünket

- írta a posztjában David, hozzátéve, hogy november 5-én történt a lánykérés, a mesés Maldí-szigeteken.

A kommentszekcióba csakhamar özönleni kezdtek a gratulációk és jókívánságok a rajongók részéről, akik őszinte örömmel fogadták a pár boldogságát.

A túraautó bajnok autóversenyző Keszthelyi Vivien és a GT-ben szereplő David Schumacher egyébként már hét éve alkot egy párt, a szerelmüket pedig most az eljegyzéssel is megpecsételték.

 

 

