A magyar csodaló, Kincsem titkai: a veretlen kanca elképesztő története

Egészen 2024-ig, a Petőfi életét feldolgozó Most vagy soha! című darabig a 2017-ben gyártott, Herendi Gábor által rendezett Kincsem volt minden idők legdrágább magyar mozifilmje, ami a nézők között is hatalmas sikert aratott, hiszen egy igazi magyar sikertörténetet, Kincsem, a magyar csodaló sztoriját mesélte el, még akkor is, ha annak a valósághoz nem sok köze volt.

Kincsem, a magyar csodaló trénerével, Hesp Róberttel, és Csalogánnyal, a macskával. Fotó: wikipédia_Emil Adam

Veretlen legenda: Kincsem 54 versenyen indult és mindet megnyerte, amivel máig világelső a ranglistán.

Különös szokások: a csodaló csak a saját macskájával, Csalogánnyal volt hajlandó nyugodtan utazni és versenyezni.

Hűséges gazda: Blaskovich Ernő a filmbeli karakterrel ellentétben szerényebb, de végletekig elhivatott tulajdonos volt.

Miért lett híres Kincsem, a magyar csodaló?

Mert hogy a valóságban lényegében minden máshogy történt. Blaskovich nem egy olyan duhaj macsó volt, mint a filmben őt alakító Nagy Ervin, és Kincsem sem mástól került Blaskovichhoz, miután a férfi megmentette mind a megvadult lóról lepottyanó tulajdonosnőt, mind az állatot a lelövéstől.

Az angol telivér felmenőkkel büszkélkedő Kincsem 1874-ben született Kisbéren (más források szerint Tápiószentmártonban) a nagybirtokos Blaskovich Ernő tenyészetében. Kincsem anyja, Water Nymph is Blaskoviché volt, akinek családjában nagy hagyománya volt a lótenyésztésnek. A magyar csodaló apja egy Angliából vásárolt tenyészmén, Cambuscan volt.

1875-ben a földesúrnak hét csikója is volt, azonban mivel az utóbbi két esztendőben lovai nem sok sikerrel szerepeltek a versenyeken, Blaskovich igen sok pénzt veszített, ezért úgy döntött, hogy a hét csikóból hatot elad (csak a legcsenevészebbet nem kínálta megvételre).

Az állatokra két komoly jelentkező is akadt, Orczy báró és Lónyay gróf, akik a hat eladásra szánt állat közül ötöt megvettek, az egyetlen, ami nem kellett nekik, Kincsem volt, amely így Blaskovich tulajdonában maradt.

Ebeczki Blaskovich Ernő, Kincsem tulajdonosa. A családban mindig is komolyan vették a lótenyésztést és a versenyzést. Fotó: wikipédia_Ellinger Ede

Kincsem pedigréje valóban nem volt különösebben kiemelkedő, és csikóként nem tartották kifejezetten szép lónak. Sőt, a legendák szerint egy angol lókereskedő is visszautasította, mert nem látott benne semmi különlegeset. De Blaskovich hitt benne, és ez a döntése a történelem egyik legnagyobb versenylovává emelte Kincsemet.