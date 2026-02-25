Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
Szenvedünk, de jót tesz: ezért jó a láz

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 25. 13:15
A láz sokak számára ijesztő tünet, pedig a szervezet egyik legfontosabb védekező reakciója. A láz nem maga a betegség, hanem annak a jele, hogy az immunrendszer aktívan dolgozik a kórokozók ellen.
Amikor a testhőmérséklet 38 Celsius-fok fölé emelkedik, a szervezet belső „termosztátja”, a hipotalamusz új egyensúlyi pontra áll be. A láz kialakulását gyulladásos hírvivő anyagok, úgynevezett citokinek indítják el. Ezek jelzik az agynak, hogy fertőzés vagy gyulladás zajlik a szervezetben. A magasabb testhőmérséklet kedvezőtlen környezetet teremt számos baktérium és vírus számára, így a láz aktívan hozzájárul a gyógyuláshoz.

A láz aktívan hozzájárul a gyógyuláshoz.
Hogyan segít a láz a gyógyulásban?

A láz fokozza az immunsejtek aktivitását és gyorsítja a kórokozók elleni védekezést. A fehérvérsejtek hatékonyabban működnek magasabb hőmérsékleten, és a szervezet gyorsabban termel ellenanyagokat. Emellett egyes vírusok és baktériumok szaporodása lassul a megemelkedett testhőmérsékleten.

A láz tehát nem „ellenség”, hanem egy tudatos biológiai válasz. Ezért enyhébb fertőzések esetén nem mindig szükséges azonnal csillapítani, különösen akkor, ha az érintett jó általános állapotban van.

Mikor kell komolyan venni a lázat?

Habár a láz hasznos élettani reakció, bizonyos esetekben orvosi figyelmet igényel. Ha a testhőmérséklet tartósan 39 Celsius-fok fölé emelkedik, ha a láz több napig fennáll, vagy ha súlyos kísérő tünetek jelentkeznek – például tarkókötöttség, erős fejfájás, nehézlégzés, zavartság –, haladéktalanul orvoshoz kell fordulni.

Csecsemők, idősek és krónikus betegségben szenvedők esetében a láz gyorsabban okozhat szövődményeket. A kiszáradás veszélye is fokozott, ezért a megfelelő folyadékbevitel elengedhetetlen.

Hogyan kezelhető biztonságosan a láz?

A láz kezelése nem minden esetben a testhőmérséklet azonnali csökkentését jelenti. A pihenés, a bőséges folyadékfogyasztás és a könnyű öltözet alapvető lépések. Lázcsillapító gyógyszerek alkalmazása akkor indokolt, ha a beteg rossz közérzetű, erős fájdalmat tapasztal vagy a testhőmérséklet nagyon magas. Ilyen esetben fontos a fokozatosság és a megfelelő adagolás betartása.

A fizikai hűtés, például a langyos vizes borogatás, kiegészítő módszer lehet, de hideg vizes lemosás nem ajánlott, mert fokozhatja a remegést és a hőtermelést.

Gyakori tévhitek a lázról

A lázzal kapcsolatban számos tévhit él a köztudatban. Sokan úgy gondolják, hogy a láz önmagában veszélyes, és minden esetben azonnal csillapítani kell, pedig a mérsékelt láz általában nem okoz károsodást egészséges felnőtteknél. Az is elterjedt félelem, hogy a láz „agyra megy”, azonban ez rendkívül ritka, és jellemzően extrém magas testhőmérséklet esetén fordulhat elő. A lázgörcs gyerekeknél ijesztő lehet, de legtöbbször jóindulatú és nem jár maradandó következménnyel. Fontos megérteni, hogy a láz nem ellenség, hanem a szervezet védekező válasza. A megfelelő tájékozottság segít abban, hogy a lázat ne pánikkal, hanem tudatos megfigyeléssel és szükség esetén célzott kezeléssel közelítsük meg.

A lényeg röviden

A láz természetes és hasznos védekező mechanizmus, amely segíti a szervezetet a fertőzések leküzdésében. Nem minden esetben szükséges az azonnali csillapítása, de figyelni kell a kísérő tünetekre és az általános állapotra. A tudatos megközelítés segít elkerülni a felesleges aggodalmat, miközben biztosítja a megfelelő ellátást.

