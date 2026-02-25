Szenvedünk, de jót tesz: ezért jó a láz

Amikor a testhőmérséklet 38 Celsius-fok fölé emelkedik, a szervezet belső „termosztátja”, a hipotalamusz új egyensúlyi pontra áll be. A láz kialakulását gyulladásos hírvivő anyagok, úgynevezett citokinek indítják el. Ezek jelzik az agynak, hogy fertőzés vagy gyulladás zajlik a szervezetben. A magasabb testhőmérséklet kedvezőtlen környezetet teremt számos baktérium és vírus számára, így a láz aktívan hozzájárul a gyógyuláshoz.

A láz aktívan hozzájárul a gyógyuláshoz.

Fotó: Lysenko Andrii / Shutterstock

Hogyan segít a láz a gyógyulásban?

A láz fokozza az immunsejtek aktivitását és gyorsítja a kórokozók elleni védekezést. A fehérvérsejtek hatékonyabban működnek magasabb hőmérsékleten, és a szervezet gyorsabban termel ellenanyagokat. Emellett egyes vírusok és baktériumok szaporodása lassul a megemelkedett testhőmérsékleten.

A láz tehát nem „ellenség”, hanem egy tudatos biológiai válasz. Ezért enyhébb fertőzések esetén nem mindig szükséges azonnal csillapítani, különösen akkor, ha az érintett jó általános állapotban van.

Mikor kell komolyan venni a lázat?

Habár a láz hasznos élettani reakció, bizonyos esetekben orvosi figyelmet igényel. Ha a testhőmérséklet tartósan 39 Celsius-fok fölé emelkedik, ha a láz több napig fennáll, vagy ha súlyos kísérő tünetek jelentkeznek – például tarkókötöttség, erős fejfájás, nehézlégzés, zavartság –, haladéktalanul orvoshoz kell fordulni.

Csecsemők, idősek és krónikus betegségben szenvedők esetében a láz gyorsabban okozhat szövődményeket. A kiszáradás veszélye is fokozott, ezért a megfelelő folyadékbevitel elengedhetetlen.

Hogyan kezelhető biztonságosan a láz?

A láz kezelése nem minden esetben a testhőmérséklet azonnali csökkentését jelenti. A pihenés, a bőséges folyadékfogyasztás és a könnyű öltözet alapvető lépések. Lázcsillapító gyógyszerek alkalmazása akkor indokolt, ha a beteg rossz közérzetű, erős fájdalmat tapasztal vagy a testhőmérséklet nagyon magas. Ilyen esetben fontos a fokozatosság és a megfelelő adagolás betartása.

A fizikai hűtés, például a langyos vizes borogatás, kiegészítő módszer lehet, de hideg vizes lemosás nem ajánlott, mert fokozhatja a remegést és a hőtermelést.