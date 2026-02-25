Szenvedünk, de jót tesz: ezért jó a láz

Amikor a testhőmérséklet 38 Celsius-fok fölé emelkedik, a szervezet belső „termosztátja”, a hipotalamusz új egyensúlyi pontra áll be. A láz kialakulását gyulladásos hírvivő anyagok, úgynevezett citokinek indítják el. Ezek jelzik az agynak, hogy fertőzés vagy gyulladás zajlik a szervezetben. A magasabb testhőmérséklet kedvezőtlen környezetet teremt számos baktérium és vírus számára, így a láz aktívan hozzájárul a gyógyuláshoz.
A láz fokozza az immunsejtek aktivitását és gyorsítja a kórokozók elleni védekezést. A fehérvérsejtek hatékonyabban működnek magasabb hőmérsékleten, és a szervezet gyorsabban termel ellenanyagokat. Emellett egyes vírusok és baktériumok szaporodása lassul a megemelkedett testhőmérsékleten.
A láz tehát nem „ellenség”, hanem egy tudatos biológiai válasz. Ezért enyhébb fertőzések esetén nem mindig szükséges azonnal csillapítani, különösen akkor, ha az érintett jó általános állapotban van.
Habár a láz hasznos élettani reakció, bizonyos esetekben orvosi figyelmet igényel. Ha a testhőmérséklet tartósan 39 Celsius-fok fölé emelkedik, ha a láz több napig fennáll, vagy ha súlyos kísérő tünetek jelentkeznek – például tarkókötöttség, erős fejfájás, nehézlégzés, zavartság –, haladéktalanul orvoshoz kell fordulni.
Csecsemők, idősek és krónikus betegségben szenvedők esetében a láz gyorsabban okozhat szövődményeket. A kiszáradás veszélye is fokozott, ezért a megfelelő folyadékbevitel elengedhetetlen.
A láz kezelése nem minden esetben a testhőmérséklet azonnali csökkentését jelenti. A pihenés, a bőséges folyadékfogyasztás és a könnyű öltözet alapvető lépések. Lázcsillapító gyógyszerek alkalmazása akkor indokolt, ha a beteg rossz közérzetű, erős fájdalmat tapasztal vagy a testhőmérséklet nagyon magas. Ilyen esetben fontos a fokozatosság és a megfelelő adagolás betartása.
A fizikai hűtés, például a langyos vizes borogatás, kiegészítő módszer lehet, de hideg vizes lemosás nem ajánlott, mert fokozhatja a remegést és a hőtermelést.
A lázzal kapcsolatban számos tévhit él a köztudatban. Sokan úgy gondolják, hogy a láz önmagában veszélyes, és minden esetben azonnal csillapítani kell, pedig a mérsékelt láz általában nem okoz károsodást egészséges felnőtteknél. Az is elterjedt félelem, hogy a láz „agyra megy”, azonban ez rendkívül ritka, és jellemzően extrém magas testhőmérséklet esetén fordulhat elő. A lázgörcs gyerekeknél ijesztő lehet, de legtöbbször jóindulatú és nem jár maradandó következménnyel. Fontos megérteni, hogy a láz nem ellenség, hanem a szervezet védekező válasza. A megfelelő tájékozottság segít abban, hogy a lázat ne pánikkal, hanem tudatos megfigyeléssel és szükség esetén célzott kezeléssel közelítsük meg.
A lényeg röviden
A láz természetes és hasznos védekező mechanizmus, amely segíti a szervezetet a fertőzések leküzdésében. Nem minden esetben szükséges az azonnali csillapítása, de figyelni kell a kísérő tünetekre és az általános állapotra. A tudatos megközelítés segít elkerülni a felesleges aggodalmat, miközben biztosítja a megfelelő ellátást.
