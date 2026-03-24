“A legnehezebb csata fejben dől el" - agydaganattal küzd az anyuka, sportoló fia tartja benne a lelket

Monoriné Venczel Emília – vagy ahogy mindenki ismeri, Lia – 54 éves, kétgyermekes édesanya, feleség, testvér és barát. Élete hosszú éveken át a családról, a közös tervekről és a mindennapok apró örömeiről szólt. Egy szeretettel teli, kiegyensúlyozott élet, amelyet 2026 januárjában egyetlen pillanat tört ketté. Az orvosok diagnózisa lesújtó volt: glioblastoma, egy rendkívül agresszív lefolyású agydaganat. A család számára ettől a naptól kezdve minden megváltozott. Azonban a 18 éves Mátyás nem omlott össze – sőt, a család legfőbb támaszává vált. Megmutatjuk, honnan meríti ezt a rendíthetetlen erőt a fiatal fiú!

"Ahogy a vívásban is, úgy az életben is: minden fejben dől el. Meg kell tenni mindent és hinni, hogy minden rendben lesz." - Mátyás elképesztő erővel támogatja az agydaganatos édesanyát, Liát! (Fotó: Olvasói)

A történet azonban nemcsak a betegségről szól, hanem arról az erőről is, amely néha a legváratlanabb helyről érkezik. A 18 éves Mátyás – aki versenyszerűen vív – különleges szerepet tölt be ebben a küzdelemben, lelki támaszként is ott áll édesanyja és apja mellett.

Kisgyermekkorom óta sportolok, a sport számomra minden. A vívás különösen értékes számomra, mert ez a sport fejben dől el. Egy-egy meccsen apró dolgok döntik el a kimenetelt. Ilyenkor becsukom a szemem, veszek egy mély levegőt és átgondolom a következő lépést. Ez a mentális kontroll már sok győzelemhez segített, és most úgy érzem, az életben is erre van szükségünk. Mert ami nem is olyan régen édesanyámmal történt, mindannyiunkat mélyen megérintett.

- meséli Monori Mátyás, aki a Vasas elkötelezett kardozója.

Mátyás számára azonban ez a harc a más, mint bármelyik verseny.

Édesanyám vitt minden edzésre, ő támogatott mindig is engem. Nagyon hálás vagyok neki mindenért. Most pedig beteg. Bárhol is lennék, azonnal hazamennék hozzá. Volt, hogy napokig ki sem mentem az utcára, mert anyára figyeltem. Apa nagyon összetört. A sport miatt is én lettem a támasz a családomnak ebben a nehéz helyzetben, de elbírom, mert mindenem az édesanyám és sok barátom segít a küzdelemben.

- teszi hozzá a fiatal fiú. A család nem adja fel.

Tudjuk, hogy mindent meg kell tenni. Utánanéztünk minden lehetőségnek. Hamburgban van egy kezelés, ami segíthetne – de nagyon drága. Ezért fordultunk a nyilvánossághoz. Hiszek abban, hogy ha az ember mindent belead, megnyerheti az élet bármely küzdelmét.

- mondja Mátyás. A fiú hozzáállása irányt adott a családnak.

Amikor három hónapja kiderült, hogy a feleségemnek agydaganata van, teljesen összetörtem. De a fiam elképesztő volt. Olyan egyenes tartással és pozitivitással állt hozzá, hogy engem is felemelt. Azt mondta: ne siránkozzunk, hanem induljunk el, és találjuk meg a megoldást. Így mentünk orvostól orvosig. Most már kezelést kap, és a hamburgi terápia lehet a következő lépés.

- meséli Mátyás apja.