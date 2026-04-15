Megőrülnek érte, Növényi Norbert fia tarol a női szurkolóknál

Óriási lehetőség előtt áll ifjabb Növényi Norbert, azaz Magic Norbi. A magyar ketrecharcos június 12-én lép ketrecbe Lyonban, ahol a Hexagone MMA középsúlyú tornájának döntőjében a francia Letho Duclos lesz az ellenfele. A mérkőzés iránt hatalmas az érdeklődés, különösen a női szurkolók körében: sokan már most biztosra veszik, hogy élőben szeretnék látni a finálét, hiszen a magyar harcos komoly rajongótáborra tett szert.

Fotó: Hoda Davaine

Ifjabb Növényi Norbert hódít az interneten

Magic Norbert népszerűsége az interneten is látványosan nő: a rajongók – különösen a női követők – sorra fejezik ki tetszésüket a bejegyzései alatt. Nem egy kommentben már szerelmet is vallottak neki, mások pedig szívek tucatjaival árasztják el a fotóit. A magyar harcos ráadásul külföldről is egyre több üzenetet kap: sokan már most izgatottan várják, hogy ismét ketrecbe lépjen. Akad olyan rajongó is, aki azt írta, élőben szeretné látni, amint megnyeri a tornát.

A magyar harcos azonban nem titkolja, hogy magasra teszi a mércét. Korábban arról beszélt: számára nem a külső a legfontosabb, sokkal inkább az, hogy egy nő tudatos életet éljen, figyeljen az egészségére, törődjön a testével, és nyitott legyen az intellektuális kihívásokra.