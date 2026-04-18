Kilencvenegy éves korában szombaton elhunyt Marosi József olimpiai ezüstérmes, világbajnok vívó - tájékoztatta a család a Magyar Olimpiai Bizottságot (MOB).

Meghalt Marosi József

Elhunyt Marosi József, gyászba borultak a szívek

A MOB honlapja emlékeztetett rá, hogy az 1934. október 16-án született sportember az 1956-os melbourne-i ötkarikás játékokon a párbajtőrcsapat tagjaként ezüstöt, a tőrcsapattal bronzérmet szerzett. Marosi aztán 1959-ben párbajtőrben Budapesten nyert vb-aranyat a csapattal.

Testvére, Marosi Paula a tőrcsapat tagjaként 1964-ben Tokióban olimpiai aranyérmes volt, majd 1968-ban Mexikóban ezüstérmesként zárt.

Marosi Józsefet a Magyar Olimpiai Bizottság saját halottjának tekinti.