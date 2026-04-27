Bűncselekmény történt Kabát Péteréknél, már a rendőrség is lépett

Bűncselekményről számolt be a közösségi oldalán az Újpest korábbi válogatott labdarúgjának, Kabát Péternek a párja. Róka Adrienne évek óta működtet egy miniszendvics hidegkonyhát Budapesten, ahová a minap betört valaki.
Több millió szendvicset és több százezer fős hidegtálakat készítettek már el az évek alatt abban a hidegkonyhában, amit Róka Adrienne üzemeltet. Kabát Péter párja azonban valamelyik nap azzal kellett szembesüljön, hogy betörtek hozzájuk.
A III. ker Kolosy térnél betört hozzánk ez a férfi, ha valaki felismeri, légyszíves szóljatok!
– írta ki Instagram-történetébe Róka Adrienne, majd egy fotót is megosztott az elkövetőről, akit elmondása szerint már a rendőrség gőzerővel keres. A felvételeket Kabát Péter is megosztotta a közösségi oldalán, hogy azok minél több emberhez eljussanak, hátha valakinek a segítségével sikerül kézre keríteni a bűncselekmény elkövetőjét.
