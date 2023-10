Új életet kezd Kabát Péter és a menyasszonya

Elstartolt a Nyerő Páros hetedik évada, amelyben már ötödik éve láthatjuk Kabát Pétert Sebestyén Balázs oldalán mint játékmestert. A korábbi válogatott labdarúgó az egyik legnagyobb humorforrás a műsor játékaiban, ahol bizony a nevetés mellé néha acsarkodások is társulnak.

Kabát Péter és Sebestyén Balázs valódi cinkostársakká váltak (Fotó: Camera Kft.)

– Természetes, hogy vannak feszültségek a játékok alatt a párosok között, ezt átéltem én is, amikor Adrival részt vettünk az első évadban mint játékosok. Nyerni akartunk, és ha nem úgy sikerült, ahogyan szerettük volna, akkor bennünk is volt csalódottság – kezdte a hot!-nak Peti. – A mai napig úgy emlékszünk vissza erre a műsorra, hogy milyen sokat tanultunk egymásról és magunkról is. Például ő mindig is határozottan és őszintén kiállt az igaza mellett, amit nagyon tisztelek és becsülök benne, én is egyre jobban fejlődök ezen a téren. Ki kell mondani azt, ha úgy érezzük, hogy valami nem igazságos.

Végre lehet Kabátnak kutyája

Kabát és párja, Adri lassan tizenhárom éve él együtt boldogan, most pedig egy újabb mérföldkőhöz érkezett az életük.

A szerelmesek mostanában ritkán jelennek meg együtt (Fotó: LABANCZ_VIKTORIA)

– Minden a legnagyobb rendben van köztünk. Adri az utóbbi időben nem akart már szerepelni, de mi ettől függetlenül boldogan élünk együtt.

Sok dolgunk és tervünk van: most tervezünk családi házba költözni, ahol kertünk is lesz. Így lehet végre kutyám, amire nagyon régóta vágyom.

Igaz, van két cicánk, de a kutya az igazi, az a kedvenc állatom – jelentette ki.

Sokat tanult Sebestyén Balázstól A sportoló az utóbbi években rengeteg műsorban feltűnt, a Nyerő Páros forgatásai alatt pedig kifejezetten sokat tanult. – Rengeteget tanultam Balázstól, legfőképp a kommunikáció terén. Neki a kisujjában van a műsorvezetés, tudja, hogyan kell megszólítani a játékosokat, mikor lehet poénkodni velük, és mikor nem. Nagyon örülök, hogy vele dolgozhatok, úgy érzem, évről évre egyre jobban összekovácsolódik a párosunk, most már előfordul olyan is, hogy egymásra nézünk, és már tudjuk, mit akarunk mondani – mesélte Peti.