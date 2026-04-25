Meccs után lett rosszul – meghalt a 17 éves baseballjátékos

Tragikus hír rázta meg az ohiói Wooster közösségét: mindössze 17 éves korában elhunyt Maddox Graser, a Wooster High School baseballcsapatának játékosa, miután egy mérkőzést követően súlyos egészségügyi rosszullétet szenvedett.

Gyászolják a fiatal baseballjátékos

Váratlanul hunyt el a fiatal baseballjátékos

A beszámolók szerint a fiatal sportoló a hét elején még pályára lépett, és csapata 10-0-s győzelméhez két találattal járult hozzá. A mérkőzés után minden rendben volt, hazatért, azonban aznap este rosszul lett, ezért kórházba szállították Woosterben. Állapota később romlott, ezért átszállították az Akron Children's Hospital intézményébe, ahol orvosok kezelték. A részleteket nem hozták nyilvánosságra, az iskola később közölte, hogy Maddox elhunyt.

Az intézmény igazgatója, Margaret Davis közleményében mély megrendülését fejezte ki. Mint írta, Maddox kiváló diák, sportoló és barát volt, akit az iskola közössége nagyon fog hiányolni. Az iskola nyitva maradt, és tanácsadókat biztosítanak a diákok számára, hogy segítsenek feldolgozni a történteket. A család támogatására adománygyűjtő oldalt indítottak, amelynek célja a felmerülő orvosi és temetési költségek fedezése, valamint az, hogy segítséget nyújtson a családnak ebben a nehéz időszakban, írja a Daily Mail.