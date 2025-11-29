Gázoltak a kézis lányok, de Golovin kapitány mást látott fontosnak

A Szenegál elleni győztes rajt (26-17) után Irán ellen sem hibázott a magyar női kézilabda-válogatott a világbajnokságon, a hollandiai 's-Hertogenbosch-ban. Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány csapata a csoportkör második fordulójában 27-7-es félidő után 47-13-ra győzött az Irán-Magyarország meccsen.
A leggyengébb ellenféllel szembeni könnyed siker, és ezzel a középdöntőbe jutás bebiztosítása után Golovin Vlagyimir elmondta: még így is látott ugyan hibákat, de összességében elégedett.
Örülünk, hogy nem sérült meg senki
– emelte ki a legfontosabbat a szövetségi kapitány. – Az első félidőben betartottuk, amit megbeszéltünk, védekezésben lezártuk a területeket. Védekezésben volt egy-két hiba a beálló ellen, de elégedett vagyok. A második félidőben akaratlanul is nagyon nehéz játszani olyankor, amikor ilyen nagy különbség van két csapat között. Akkor nem koncentráltunk annyira, hanem inkább csak gólokat akartunk lőni és semmi mással nem foglalkozni. Megyünk tovább – mondta a kézis lányos szakvezetője, akinek minden benevezett mezőnyjátékosa szerzett gólt a meccsen.
Simon Petráék legközelebb hétfőn (20.30, tv: M4 Sport), Svájc ellen a csoportgyőzelemért játszanak.
