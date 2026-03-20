Születése óta nem látta lányát, támadást indított gyermekei anyja ellen a világsztár

Az észak-amerikai profi kosárlabdaligában (NBA) szereplő Los Angeles Lakers irányítója, Luka Doncic bírósági úton próbálja rendezni magánéleti konfliktusát: hivatalos kérelmet nyújtott be annak érdekében, hogy láthassa két kislányát, miután volt menyasszonya, Anamaria Goltez Szlovéniába költözött a gyerekekkel.

A múlt héten derült ki, hogy a 27 éves szupersztár lezárta több mint egy évtizedes kapcsolatát. Doncic és Goltez 2016-ban kezdtek randizni, majd hosszú éveken át távkapcsolatban éltek a játékos pályafutása miatt. Később modell-influenszer Goltez is az Egyesült Államokba költözött, ahol 2023-ban megszületett első gyermekük, Gabriela.

2025-ben bejelentették, hogy második gyermekük születésére készülnek, ám a pár között elmérgesedett a viszony és egy friss bírósági dokumentumból kiderült, hogy Goltez 2025 májusában visszaköltözött Szlovéniába az elsőszülött kislánnyal, és azóta is ott él – írja a Daily Mail.

Doncic tavaly decemberben hazautazott második lánya, Olivia születésére, és azt tervezte, hogy a gyerekekkel együtt tér vissza az Egyesült Államokba. A szülők között azonban ebben nem született megállapodás, így a játékos azóta sem találkozott gyermekeivel.

A Lakers sztárja ezért jogi lépéseket tett, hogy elérje, lányai vele élhessenek a tengerentúlon. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy Goltez gyermektartásdíjat követel, nem sokkal azután, hogy Doncic 165 millió dolláros szerződéshosszabbítást írt alá.

Luka Doncicra nehéz csata vár

Szlovén források szerint Doncic mindössze két napot töltött együtt újszülött lányával, és valószínűleg nehéz dolga lesz a felügyeleti vitában, mivel második lánya, Olivia Szlovéniában született, így nem rendelkezik amerikai állampolgársággal, ami jogi szempontból bonyolíthatja az ügyet.

Anamaria Goltez két lányával jelenleg egy kis szlovén településen él 20 kilométerre az ország fővárosától.

Ezzel párhuzamosan több pletyka is napvilágot látott a kosársztárral kapcsolatban: hetekig az a hír járta, hogy a gyönyörű amerikai modellel, Madelyn Cline-nal alkot egy párt, de a kosaras cáfolta, hogy bármi lenne köztük.