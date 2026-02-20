A kamera is felvette, luxusautójával a belvárosban karambolozott a sztársportoló - videó

Az észak-amerikai profi kosárlabdaligában (NBA) szereplő LaMelo Ball, a Charlotte Hornets irányítója szerdán vezetés közben frontálisan ütközött egy másik járművel. A 24 éves játékos éppen egy kereszteződésnél próbált balra fordulni – figyelmen kívül hagyva a piros lámpát – amikor az egyedi festésű Hummer terepjárója összeütközött a vele szemben közlekedő autóval. Az esetről videó is készült.

LaMelo Ball balesetet szenvedett Charlotte belvárosában /Fotó: David Jensen

LaMelo Ball járműve nem úszta meg

A baleset során Ball sértetlenül megúszta az ütközést, a másik jármű sofőrje azonban könnyebb sérüléseket szenvedett. A Hummer sem maradt sértetlen: az ütközés következtében leszakadt a terepjáró egyik kereke. Egy későbbi felvétel szerint a rövid helyszínelés után a játékos már egy Lamborghiniben hagyta el a helyszínt.

Ball egyedi Hummerét nem lesz olcsó megjavítani, bár a kosaras jelenleg évi 38 millió dollárt tesz zsebre.