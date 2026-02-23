Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
Sokkoló: Amputáció is felmerült Lindsey Vonn sérült lábával kapcsolatban

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 23. 19:10
Kis híján amputálni kellett Lindsey Vonn olimpiai és világbajnok amerikai alpesi síző lábát, miután nagyot bukott február 8-án, a milánói-cortinai téli ötkarikás játékok lesiklóversenyén.

A közösségi oldalán megjelent hétfői videóüzenetben a 41 éves Lindsey Vonn arról beszélt, esetében nem csupán komplex sípcsonttörésről volt szó - ez volt az első diagnózis -, hanem kompartment szindrómáról.

Lindsey Vonn bukása a téli olimpián, egyik térdében protézissel, a másikban két hete elszakadt keresztszalagokkal
Lindsey Vonn bukása a téli olimpián, egyik térdében protézissel, a másikban két hete elszakadt keresztszalagokkal
Fotó: AFP

Az emberi test izomrostjai zárt rekeszekbe - más néven kompartmentekbe - rendeződve működnek. Amikor vérzés, duzzanat vagy sérülés miatt ezekben a rekeszekben megnő a nyomás, az gátolja az adott terület vérellátását, és ez szövetkárosodáshoz, súlyosabb esetben akár szövetelhaláshoz is vezethet.

Kis híján amputálták Lindsey Vonn lábát, de ez segített

Vonn köszönetet mondott Thomas Hackett amerikai ortopédsebésznek, aki, mint azt elmondta, "mindkét oldalon felvágta a lábamat, mintha kifilézett volna, hogy lélegezni tudjon, ezzel megmentett".

Az orvos csak azért volt ott Cortinában, mert Vonn súlyos térdsérüléssel állt rajthoz, ugyanis a világkupasorozat egy héttel korábbi állomásán, Crans-Montanában is nagyot esett, elszakadt az elülső keresztszalagja, ráadásul csontzúzódása és porcsérülése is volt.

"Ha Thomas nem lett volna ott, nem tudta volna megmenteni a lábamat" - mondta a hat óráig tartó műtétről.

A világkupa szakági pontversenyében listavezető Vonn számára csupán másodpercekig tartott az olimpia lesiklósversenye, mivel a pálya elején rosszul vette be az egyik kanyart, beakadt a válla a kapuba, elveszítette uralmát a lécei felett és hatalmasat esett. Csaknem húsz percig ápolták a havon, majd mentőhelikopterrel szállították kórházba. A sípcsontján kívül a jobbá bokáját is eltörte.

"Ez messze a legszélsőségesebb, legfájdalmasabb és legnehezebb sérülés, amivel szembesültem" - közölte.

Megfogalmazása szerint a lába a baleset után "darabokban volt", a kórházban vérátömlesztésre is szüksége volt. Nem titkolta, hogy jelenleg mozgásképtelen és kerekesszékhez van kötve, de már azon dolgozik, hogy mankóval tudjon járni. Becslése szerint körülbelül egy évbe telik, mire a bal lábában lévő csontok meggyógyulnak. Csak ezután tudják az orvosok megműteni a szakadt keresztszalagját.

 

