Lindsey Vonn borzalmas balesete: itt a diagnózis, bekövetkezett, amitől tartottunk

Mint arról korábban beszámoltunk, Lindsey Vonn súlyos bukást szenvedett a nők lesiklóversenyén az olaszországi téli olimpián, és mentőhelikopterrel kellett kórházba szállítani. Az amerikai csapat gyorsasági szakágának vezetője a svájci SRF-nek nyilatkozott a 41 éves, egyszeres olimpiai bajnok állapotáról.
Alex Hödlmoser, az amerikai csapat gyorsasági szakágának vezetője nyilatkozott a svájci SRF-nek:
Csak kevés információnk van. Úgy tűnik, egy törés lehet a lábszárában. Még mindig vizsgálják.
Az olimpia legnagyobb sztárjának ezzel végleg befejeződött a viadal, s nagy eséllyel a pályafutását is lezárja.
