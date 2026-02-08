Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Lindsey Vonn borzalmas balesete: itt a diagnózis, bekövetkezett, amitől tartottunk

Lindsey Vonn
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 08. 17:40
téli olimpiabaleset
A 41 éves olimpiai bajnoknő súlyos sérülést szenvedett a téli olimpián. Lindsey Vonn állapotáról időközben megérkeztek az első diagnózisok is.

Mint arról korábban beszámoltunk, Lindsey Vonn súlyos bukást szenvedett a nők lesiklóversenyén az olaszországi téli olimpián, és mentőhelikopterrel kellett kórházba szállítani. Az amerikai csapat gyorsasági szakágának vezetője a svájci SRF-nek nyilatkozott a 41 éves, egyszeres olimpiai bajnok állapotáról.

Lindsey Vonn súlyos balesetet szenvedett, mentőhelikopter kórházba szállították
Lindsey Vonn súlyos balesetet szenvedett, mentőhelikopter kórházba szállították Fotó: Handout

Lindsey Vonn lábszártörést szenvedett

Alex Hödlmoser, az amerikai csapat gyorsasági szakágának vezetője nyilatkozott a svájci SRF-nek:

Csak kevés információnk van. Úgy tűnik, egy törés lehet a lábszárában. Még mindig vizsgálják.

Az olimpia legnagyobb sztárjának ezzel végleg befejeződött a viadal, s nagy eséllyel a pályafutását is lezárja.

 

