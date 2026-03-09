Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Áttörés jöhet a maláj gép ügyében? 12 éve veszett nyoma az MH370-es járatnak

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 09. 11:45
Egy új vízalatti kutatás adatait osztották meg a szakértők. Az MH370-es járat ügyében újabb nyomozási szakasz kezdetére várnak.
A nyomozók meglepő, friss információkat tettek közzé az MH370-es járat utáni hatalmas tengerfenék-keresésről.

Újra kutatnak az MH370 után
Újra kutatnak az MH370 után. Talán ez lehet az áttörés a maláj gép ügyében?
Fotó: Raullazaro /  Shutterstock 

12 éve tűnt el nyomtalanul a maláj gép

Januárban több mint 7500 négyzetkilométernyi óceánt vizsgáltak át a több mint tíz évvel ezelőtt eltűnt Boeing 777-es repülőgép után kutatva. A 239 utas és a személyzet tagjai feltehetően életüket vesztették, miután a Malaysian Airlines gépe 2014 márciusában eltűnt a radarokról.

Az Indiai-óceán tengerfenekének korábbi átkutatása nem hozott eredményt, ám az emberek új reményt kaptak, amikor Malajzia közlekedési minisztériuma megerősítette, hogy az év elején újraindulnak a keresések a kijelölt, célzott területeken.

A malajziai kormány egy fontos, a családoknak szóló frissítésben megerősítette, hogy a nagyszabású művelet 2025. december 31-én kezdődött, 28 napig tartott, és 2026. január 28-án ért véget. Az Indiai-óceán déli részén végzett kiterjedt kutatás azonban nem találta meg a gép nyomát.

A légi baleseteket vizsgáló iroda hozzátette, hogy a súlyos időjárási és tengeri körülmények időszakosan megzavarták a repülőgép roncsainak felkutatására tett kísérleteket. Egyelőre nem világos, hogy az óceáni kutatás mikor folytatódik, a nyomozók azonban valószínűleg a déli féltekén a jövő nyárig várnak az optimális körülményekre. A szerződés értelmében az Ocean Infinity 52 millió fontot (24,96 milliárd forintot) kap, ha megtalálja a roncsokat.

A kormány továbbra is elkötelezett a családok tájékoztatása mellett, és szükség szerint további frissítéseket fog nyújtani

– írták.

Mi történt az MH370-es járattal?

A 370-es járat épp Kuala Lumpurból Pekingbe tartott, amikor eltűnt a Thai-öböl felett. Kezdeti eltűnése után a gép közel hat órán át még a levegőben volt, ami arra a feltételezésre adott okot, hogy szándékosan letért az útvonaláról. A vészjelzés hiánya arra is utalt, hogy a repülőgép valószínűleg nem szenvedett hirtelen műszaki meghibásodást. Bár a szerencsétlenül járt gép számos alkatrésze, köztük a szárny egyes darabjai partra sodródtak, a fekete dobozokat mind a mai napig nem sikerült megtalálni.

A repülőgép utáni víz alatti keresést a feljegyzések szerint az egyik legköltségesebb kutatásnak tartják: csak a 2014 és 2017 közötti felmérések átszámítva mintegy 57,6 milliárd forintba kerültek – írja a Metro.

 

