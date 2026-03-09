Nem bírta túltenni magát a váláson: halálra késelte volt felesége új párját az újfehértói férfi

Előre kitervelt emberölés bűntett gyanúja miatt egy hónapra letartóztatta a Nyíregyházi Járásbíróság azt a férfit, aki féltékenységből megölte volt felesége új párját múlt szerdán a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Újfehértón.
A Nyíregyházi Törvényszék az MTI-hez hétfőn eljuttatott közleményében azt írta: a megalapozott gyanú szerint a férfi beosont a volt felesége által lakott házba, az emeleten elrejtőzött, majd amikor az asszony és a férfi megérkezett, egy húsz centiméter pengehosszúságú késsel a kezében üldözőbe vette őket.
Az asszony és vendége az udvarra futott, ahol a gyanúsított a férfit utolérte és a mellkasán, valamint a nyakán több alkalommal megszúrta. A férfi a helyszínen belehalt sérüléseibe, az asszonynak sikerült a szomszédba menekülnie, onnan értesítették a mentőket és a rendőrséget - ismertette a bíróság, hozzátéve, hogy a gyanúsított korábban már volt büntetve vagyon elleni bűncselekmény miatt.
A végzés ellen a gyanúsított és védője fellebbezést jelentett be
- írták a közleményben.
