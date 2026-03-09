Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Nem bírta túltenni magát a váláson: halálra késelte volt felesége új párját az újfehértói férfi

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 09. 11:40
Féltékenységből gyilkolt a volt férj. A bíróság most egy hónapra letartóztatta őt.
Előre kitervelt emberölés bűntett gyanúja miatt egy hónapra letartóztatta a Nyíregyházi Járásbíróság azt a férfit, aki féltékenységből megölte volt felesége új párját múlt szerdán a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Újfehértón.

Döntött a bíróság az újfehértói gyilkosság ügyében / Fotó: Pexels / Pexels

Egy hónapra letartóztatta a bíróság az újfehértói férfit

A Nyíregyházi Törvényszék az MTI-hez hétfőn eljuttatott közleményében azt írta: a megalapozott gyanú szerint a férfi beosont a volt felesége által lakott házba, az emeleten elrejtőzött, majd amikor az asszony és a férfi megérkezett, egy húsz centiméter pengehosszúságú késsel a kezében üldözőbe vette őket.

Az asszony és vendége az udvarra futott, ahol a gyanúsított a férfit utolérte és a mellkasán, valamint a nyakán több alkalommal megszúrta. A férfi a helyszínen belehalt sérüléseibe, az asszonynak sikerült a szomszédba menekülnie, onnan értesítették a mentőket és a rendőrséget - ismertette a bíróság, hozzátéve, hogy a gyanúsított korábban már volt büntetve vagyon elleni bűncselekmény miatt.

A végzés ellen a gyanúsított és védője fellebbezést jelentett be

 - írták a közleményben.

 

