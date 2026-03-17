„Majd az idő eldönti” – Megszólalt a visszatérésről Lindsey Vonn

Lindsey Vonn nemrég fontos információkat osztott meg a karrierjével kapcsolatban.

Lindsey Vonn karrierjének vége? / Fotó: Ezra Shaw

A 41 éves sportoló, aki jelenleg az olimpián elszenvedett súlyos lesiklóbalesetéből lábadozik, vasárnap egy közösségi médiás bejegyzésben bírálta azokat, akik megpróbálták befolyásolni a folytatásról vagy a visszavonulásról szóló döntését.

A síelő elmondta, egyelőre nem áll készen arra, hogy a síeléssel kapcsolatos jövőjéről beszéljen:

Hihetetlen volt 41 évesen ismét világelsőnek lenni, és új rekordokat felállítani a sportágamban, de az én koromban én vagyok az egyetlen, aki dönthet a jövőmről.

Hozzátette: nem fog senkitől sem engedélyt kérni ahhoz, hogy azt tegye, ami boldoggá teszi. Ez jelentheti azt, hogy újra versenybe száll, de azt is, hogy többé már nem tér vissza a pályára.

Majd az idő eldönti. Kérlek, ne mondd meg nekem, mit kellene tennem és mit nem. Majd szólok, ha döntöttem

- írta a sportoló az X-en (korábban Twitter).

Lindsey Vonn sérülése

Vonn egy összetett sípcsonttörésből lábadozik, amelyet február 8-án, az olimpiai lesiklópályán, mindössze 13 másodperccel a rajt után szenvedett el. A sportoló nemrég elárulta, kis híján elvesztette a lábát, mialatt folyamatosan oszt meg friss híreket az állapotáról az aggódó rajongókkal.

Vonn legutóbbi olimpiai szereplése egy hatéves szünet utáni visszatérést jelentett, amely alatt részleges titánimplantátumot kapott a jobb térdébe. Olimpiai szereplését azonban január 30-án a svájci Crans-Montanában egy újabb baleset veszélyeztette, amikor a bal térdében keresztszalag-sérülést szenvedett el. Ennek ellenére továbbra is bízott abban, hogy képes lesz versenyezni Cortinában.

Pillanatokkal azután viszont, hogy elhagyta a rajtkaput, Vonn a jobb vállával egy kapunak ütközött, majd többször megpördülve zuhant le a lejtőn, és esetlenül landolt. A pályán azonnali orvosi ellátásra szorult, mielőtt helikopterrel kórházba szállították.

Az ijesztő incidens után a sportoló édesapja nyilvánosan sürgette a visszavonulást. Vonn több műtéten is átesett Olaszországban, mielőtt vissza tudott volna térni az Egyesült Államokba - írja az Independent.