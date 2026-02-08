Csoda helyett borzalmas baleset, videón a téli olimpia hatalmas drámája

Hatalmat esett Lindsey Vonn a téli olimpián. A legendás amerikai alpesi síző több mint ötéves kihagyás után tért vissza, hogy kedvenc cortinai pályáján zárja le végleg a karrierjét. A 41 esztendős sportoló egyértelmű esélyesként várta volna a női lesiklást, ugyanakkor egy hete egy balesetben elszakadt az elüső keresztszalagja.

Lindsey Vonn aranyéremért jött a téli olimpiára Fotó: Christophe Pallot/Agence Zoom

Így sem adta fel, az aranyéremért indult a női lesiklás számában. Rögtön a lesiklás elején azonban hatalmas esett. Percekig ápolták, majd mentőhelikopter érkezett a sérült sportolóért.

Lindsey Vonnt ápolták a bukás után Fotó: AFP

Lindsey Vonn elbúcsúzott

Az olimpia legnagyobb sztárjának ezzel végleg befejeződött a viadal, s nagy eséllyel a pályafutását is lezárja.

Vonnt mentőhelikopter szállította kórházba Fotó: AFP

Íme a borzalmas baleset videón: