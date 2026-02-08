Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Csoda helyett borzalmas baleset, videón a téli olimpia hatalmas drámája

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 08. 12:25 / FRISSÍTÉS: 2026. február 08. 13:09
Hatalmasat esett a téli olimpián a sérülten induló amerikai sztár. Lindsey Vonn borzalmas bukással zárta a versenyt.

Hatalmat esett Lindsey Vonn a téli olimpián. A legendás amerikai alpesi síző több mint ötéves kihagyás után tért vissza, hogy kedvenc cortinai pályáján zárja le végleg a karrierjét. A 41 esztendős sportoló egyértelmű esélyesként várta volna a női lesiklást, ugyanakkor egy hete egy balesetben elszakadt az elüső keresztszalagja.

Alpine Skiing Training in Cortina - Milano Cortina 2026 Winter Olympics: Day 1
Lindsey Vonn aranyéremért jött a téli olimpiára Fotó: Christophe Pallot/Agence Zoom

 Így sem adta fel, az aranyéremért indult a női lesiklás számában. Rögtön a lesiklás elején azonban hatalmas esett. Percekig ápolták, majd mentőhelikopter érkezett a sérült sportolóért.

Lindsey Vonnt ápolták a bukás után Fotó: AFP

Lindsey Vonn elbúcsúzott

Az olimpia legnagyobb sztárjának ezzel végleg befejeződött a viadal, s nagy eséllyel a pályafutását is lezárja.

Vonnt mentőhelikopter szállította kórházba Fotó: AFP

Íme a borzalmas baleset videón:

 

