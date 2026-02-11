Levetkőzött a mindig visszafogott sportolónő, odáig vannak a rajongók

Odáig vannak a rajongók Arina Szabalenka fotójáért, miután a mindig visszafogott, négyszeres Grand Slam-bajnok teniszezőnő bikinire vetközött. A 27 éves sportoló számos képet töltött fel a minap a közösségi oldalára, amelyekkel betekintést engedett abba, mit csinál a pályán kívül.
A lapozható bejegyzésben több szelfi is látható Szabalenkáról, aki megmutatta a 4,6 milliós követőtáborának, milyen úti célokat ért el az utóbbi időben, ahogy azt is, miket evett, miket vásárolt.
A mindig visszafogott teniszezőnő egy kép erejéig még bikinire is levetkezőtt – férfi rajongók legnagyobb örömére.
Annyira gyönyörű vagy!
– üzent Szabalenkának az egyik követője, mások viszont már inkább azt várják alig, hogy újra láthassák őt a pályán.
