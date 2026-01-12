Már nem akar a barátnője lenni, élő adásban tálalt ki a világelső szépség

Fidesz-kongresszusHavazásTisza-AdóGolden Globe 2026
2026. január 12.
A világelső teniszezőnő élő adásban tett célzása hatalmas visszhangot váltott ki, vajon hamarosan esküvő következik? Arina Szabalenka a magánéletében is új szintre lépne.

A világ legjobb teniszezőnője félreérthetetlen ultimátumot adott a szerelmének. A négyszeres Grand Slam-bajnok Arina Szabalenka nem hajlandó tovább várni, élő adásban helyezett hatalmas nyomást a párjára. A 27 éves fehérorosz klasszis egyértelmű üzenetet küldött dúsgazdag kedvesének arról, mit vár a kapcsolatuktól.

Arina Szabalenka nagy esélyesként indul az Australian Openen
Arina Szabalenka nagy esélyesként indul az Australian Openen Fotó: Bradley Kanaris

Szabalenka a rangos Australian Open előtt a Brisbane International tornán készült, ahol a papírformának megfelelően magabiztos játékkal diadalmaskodott. A legnagyobb visszhangot azonban nem a pályán nyújtott teljesítménye, hanem a trófeaátadón elhangzott nyilatkozata váltotta ki, amikor a közönséghez szólva utalt arra, hogy szeretné, ha párja megkérné a kezét.

Köszönöm a csapatomnak, hogy segítettek, és persze köszönöm a szerelmemnek is. Remélem hamarosan máshogy fogom hívni

– fogalmazott mosolyogva a világelső, miközben a lelátó nevetve és tapsolva reagált a megjegyzésre.

A kamerák természetesen azonnal megtalálták kedvesét, Georgios Frangulist is, aki fülig érő mosollyal az arcán reagált a kicsit sem burkolt célzásra.

Közeleg Szabalenka esküvője?

Nem ez volt az első alkalom, hogy a fehérorosz sztár hasonló utalást tett. A tavalyi US Open során az egyik mérkőzésén a lelátón egy lánykérés történt, amelyet követően Szabalenka nem rejtette véka alá saját elvárásait sem.

Ránéztem a barátomra, amikor történt, de semmi nyomás.

A világelső 2024 májusában jött össze a tehetős brazil üzletemberrel, Georgios Frangulisszal, akinek becsült vagyona jelenleg mintegy 92 millió euró, azaz nagyjából 37 milliárd forint.

Szabalenka és szerelme:

 

