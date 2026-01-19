Háborúellenes GyűlésDudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
„Ez a világ szégyene, vicc kategória” – Nagy Ádám nem hagyta szó nélkül a történteket

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 19. 11:39
Ezt biztosan nem teszik zsebre a bírók. A vízilabda-Eb-n szereplő magyar válogatott szövetségi kapitánya és játékosai is reagáltak a vitatható játékvezetői döntésekre.

Vasárnap este a magyar válogatott végletekig kiélezett mérkőzésen 15-14-es vereséget szenvedett a házigazda, olimpiai bajnok szerb csapattól a belgrádi férfi vízilabda-Eb-n. A találkozót több vitatható játékvezetői döntés is beárnyékolta, amelyek többsége a magyar csapatot sújtotta. A lefújást követően Varga Zsolt szövetségi kapitány és a játékosok sem rejtették véka alá a véleményüket. 

Egyetlen góllal kapott ki a magyar válogatott a szerbektől a vízilabda-Eb-n
Egyetlen góllal kapott ki a magyar válogatott a szerbektől a vízilabda-Eb-n / Fotó: Czeglédi Zsolt

Gratulálok a csapatomnak, mert hatalmasat küzdöttek. A szerbek javára tizenkilenc kiállítást ítéltek, a mérkőzés döntő fázisában pedig hatot. Ez egyértelműen hazai pálya volt a szerbeknek

– fogalmazott Varga Zsolt az M4 Sportnak.

Vízilabda-Eb: kettővel többen voltak a szerbek

A játékosok közül Nagy Ádám keményebben beleállt a játékvezetőkbe:

Nehéz mit mondani. Jó ez a szerb csapat, de ma kettővel többen voltak, és ez a világ szégyene, hogy ezt a modern világban meg lehet csinálni. Nem érdekel, hogy itthon vannak, vicc kategória.

Manhercz Krisztián valamivel finomabb volt:

Régen mindig azt mondták nekem, hogy négy-öt góllal jobbnak kell lenni egy bizonyos csapatnál, akkor el lehet bírni a bírói részrehajlást. Most sajnos ez nem sikerült, de ki fogjuk elemezni ezt a meccset, fel fogunk készülni a spanyolokból és meg fogjuk verni őket.

A pólósaink kedden a világbajnok Spanyolország ellen zárják a középdöntő küzdelmeit (18:00), ahol a Eb-elődöntő a tét.

 

