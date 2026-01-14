Dudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
Borzasztó tragédia: lavina temette maga alá az olimpiai bronzérmes snowboardost

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 14. 13:40
A versenyző nem élte túl a történteket. Az 50 éves Ueli Kestenholz 1998-as naganói olimpián szerzett bronzérmet.
Bors
A szerző cikkei

A Svájci Síszövetség kedden jelentette be, hogy végzetes baleset következtében életét vesztette Ueli Kestenholz snowboardos, aki a sport első olimpiai versenyén borzérmet szerzett. Az 50 éves versenyző vasárnap egy síelő barátja társaságában snowboardozott a svájci Wallis kantonban található Lötschental-völgyben, amikor egy lavina 2400 méteres magasságban maga alá temette. 

Szörnyű tragédia történt: elhunyt az olimpiai bronzérmes snowboardos, Ueli Kestenholz / Fotó: Getty Images

Lavina következtében vesztette életét az olimpiai bronzérmes snowboardos

Kestenholzton, aki a hó fogásába esett, a barátja próbált segíteni, mielőtt helikopterrel kórházba szállították volna, először Vispbe, majd Sionba, ám az életét, tragikus módon, már nem lehetett megmenteni.

Mély részvétünket fejezzük ki Ueli családjának és szeretteinek

- mondta el Peter Barandun, a Svájci Síszövetség elnöke.

Kestenholz bronzérmes lett snowboard óriás-műlesiklásban az 1998-as naganói olimpián. Ezt követően a svájci versenyző még két téli olimpián indult, valamint kétszeres snowboard cross bajnok lett az X-Games-en, mialatt folytatta profi karrierjét az extrém sportokban - írja a Guardian.

 

 

 

