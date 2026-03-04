Te jó ég! Sorozatgyilkosos pornóhorrorra kattantak rá a magyar Netflix-nézők

Ha egy pillantást vetünk a jelenlegi legnépszerűbb Netflix-filmek listájára, olyan vegyes vágottat láthatunk, amilyet még a legközelebbi savanyúságos bódéban dolgozó néni is megirigyelné. A leggyakrabban megtekintett mozik között ugyanis olyan alkotások szerepelnek mint az Oscar-várományos K-pop démonvadászok, a Gru-filmek szinte összes felvonása, Herendi Gábor Szenvedélyes nők című romkomja és a toplistán most már ott figyel, mindössze pár nappal premierje után a Mia Goth főszereplésével bemutatott MaXXXine is, amitől aligha tudnánk elképzelni bizarrabb horrort.

A MaXXXine pár nappal azután, hogy felkerült a Netflix kínálatába, rögtön a platform egyik legnézettebb filmje lett (Fotó: Collection ChristopheL via AFP / AFP)

A pornó és a horror a Netflixen találkoznak

A horrorzsáner kedvelőinek aligha cseng ismeretlenül Ti West és napjaink legfurcsább stúdiójának, az A24-nek a neve. Ők ketten, Mia Goth-tal kiegészülve teremtették meg még 2022-ben az X-filmeket, azaz a Jenna Ortegát is felvonultató X-et, és az azóta internetes mémmé váló Pearlt, valamint a trilógia záróakkordjának számító MaXXXine-t.

A háromfelvonásos horrorhistória darabjai csak lazán kapcsolódnak egymáshoz, így bátran fejest lehet ugrani egyből a MaXXXine eseményeibe, melyek egy olyan pornósztár köré csoportosulnak, aki maga mögött akarja hagyni sötét múltját, hogy ragyogó csillaggá válhasson az 1980-as évek Hollywoodjában.

Ez viszont messze nem olyan egyszerű, mint azt várta, hiszen amellett, hogy az álomgyári castingosok továbbra is csak a turbótorkú felnőttfilmest látják benne, emellett még felbukkan egy titokzatos sorozatgyilkos is, akiről idővel kiderül, sokkal több szállal kötődik könnyű erkölcsű főhősnőnkhöz mint azt elsőre gondolnánk.

Mia Goth (balra) karaktere expornósként akar betörni Hollywoodba, ám egy sorozatgyilkos kinézi magának következő áldozatul (Fotó: Collection ChristopheL via AFP / AFP)

Mia Goth nem először dobta le a textilt

A New Orleans-ben randalírozó Shia LaBeouf exkedvesétől egyébként nem áll távol, hogy pajzán projektbe keveredjen, és kamera előtt mutassa meg bájait. A MaXXXine előzményfilmjeiben, az X-ben is a Pearlben is zokszó nélkül dobta le a textilt, ám ezek még mindig semmik ahhoz képest, amiket a hírhedt rendezőzseni, Lars von Trier szexeposzában, A nimfomániásban vállalt be.

Hasonló tartalmakat pedig az idén nyáron érkező, Christopher Nolan-féle Odüsszeiában is várhatnak tőle a Mia Goth-filmek szerelmesei, hiszen a legutóbb a Frankensteinben dupla szerepet vállaló színésznő nem mást fog játszani a hősköltemény-adaptációban, mint Melanthót, azaz Eurömakhosz szeretőjét.