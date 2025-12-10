„Kapták a csajok a pofonokat és semmi nem járt érte" - elbántak a bírók a magyar lányokkal vb-n

Az Európa-bajnoki bronzérmes magyar válogatott nem jutott elődöntőbe és hetedikként zárta a holland-német közös rendezésű női kézilabda-világbajnokságot, miután a szerdai negyeddöntőben 28-23-ra kikapott a társházigazda holland csapattól, Rotterdamban. A csapat kapusa, Szemerey Zsófi azt mondta, nem akarja a bírókat hibáztatni, de ma este semmi segítséget nem kaptak tőlük.

Szemerey Zsófi szerint nagy segítséget kaptak a hollandok Fotó: Szigetváry Zsolt

Tudtuk, hogy nyomást fognak ránk helyezni a bírók, és megpróbálják segíteni a társházigazdát. Viszont olyan szituációkban kaptak fújásokat és segítést, ami azért eléggé érdekes volt. Támadásban a csajok tényleg mindent kiadtak magukból, kapták a pofonokat és semmi nem járt érte... De természetesen nem erre fogom, hibáztunk, ők ezt kegyetlenül megbosszulták, egyből kaptunk lerohanásgólokat, ez jelentette a nagy különbséget szerintem az elején

- fogalmazott Szemerey.

Hetedik lett a vb-n a magyar női kézilabda-válogatott Fotó: Szigetváry Zsolt

Klujber Katrin, a magyar válogatott csapatkapitánya a második félidőben piros lapot kapott.

Nagyon rosszul érzem magam a piros lap miat, nem volt benne szándékosság. Nem tudtam megállni. Normális játékvezetés visszanézte volna az esetet, lehet kiszemelt voltam, de az egész csapat is. Nem is vitatkoztam, tényleg nem volt szándékosság, nem tudtam megállni, nem tudtam mit csinálni... Ezzel együtt nem úgy játszottunk, mint a dánok ellen. Az első félidőben megbeszéltük, hogy próbáljuk megakadályozni a gyors gólokat, de nem sikerült. Látszott, hogy ők vannak itthon, mindenféle szempontból

- fogalmazott Klujber, akit az Origo idézett.

Vámos Petra is rendkívül csalódottan értékelt.

"Nagyon nehéz bármit mondani. Szerintem az egész csapat nevében állíthatom, hogy iszonyatosan csalódottak vagyunk. Azt éreztem, hogy sok esetben megkönnyítettük a hollandok dolgát ezekkel a labdaeladásokkal, abból le tudtak indulni. Ugyanakkor úgy vélem, hogy itt ma olyan faktorok is voltak, amikkel mi nem nagyon tudtunk mit kezdeni. Nyilván nem erre fogok bármit is, mert mi hibáztunk nagyon sok esetben, de én azt éreztem, hogy ez egy macska-egér harc volt" - utalt a magyar válogatott játékosa a több vitatható ítéletet hozó dán játékvezetőkre, akikre Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány is kitért a nyilatkozatában.