Magyar professzort taposott halálra egy elefánt Srí Lankán

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 04. 20:40
Újabb részletek láttak napvilágot. Az idős férfival február 15-én, Srí Lankán végzett egy megvadult elefánt.
Lapunk is beszámolt már korábban annak a magyar turistának a tragédiájáról, akit a Srí Lankán található Sigiriya-út közelében, a felesége szeme láttára taposott halálra egy elefánt. Egy helybéli idegenvezető  elmondása szerint a házaspár sötétedéskor indult útnak egy csapáson, ami az őserdő mentén vezet, majd már lakott területen kívül jártak, amikor a fák közül rájuk rontott az elefánt, és megtámadta a 64 éves férfit. A több tonnás állattal szemben az áldozat a földre került, majd az teljes testsúlyával rátaposott. Nemrég újabb részletek láttak napvilágot az áldozattal kapcsolatban.

Magyar professzor volt az elefánttámadás áldozata. Fotó: Pexels.com. (Képünk illusztráció) 

Nyugdíjas professzort taposott halálra az elefánt Srí Lankán
 

A Blikk Srí Lanka-i forrásokból megtudta, az áldozat egy nyugdíjas professzor, A. József volt. Az üggyel foglalkozó hatóságok egyelőre nem közölték, a férfi milyen tudományos területen dolgozott, arra azonban már fény derült, hogy jelentős késéssel jutott el a kórházba, ahol szakszerű orvosi ellátást kaphatott volna.

A kinti hatóságok szerint, miután az elefánt rátámadt a férfira, a környékbeliek a segítségére siettek, és sikerült elkergetniük az állatot. Ezután a sérültet egy háromkerekű járgányra tették, hogy azzal mielőbb orvoshoz tudják juttatni. A megtámadott férfit a járművel elvitték a látogatók számára fenntartott Központi Kulturális Alap irodájához, mert tudták, hogy a közelben van egy bevetésre kész mentőautó, a sofőrjét viszont hiába keresték, nem került elő. 

A segítőkész emberek végül úgy döntöttek, nem várnak tovább. A háromkerekűvel – rajta a haldoklóval-, elindultak tovább: így vitték el a Sigiriya megyei kórházba, ahol azonban a férfit már ott sem tudták megmenteni, belehalt a sérüléseibe.

 

 

