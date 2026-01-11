8 napot töltött a fagyos hegyekben az olimpikon: végül mindkét lábát elvesztette

Eric LeMarque tapasztalt sportoló volt, sikeres pályafutást tudhatott maga mögött profi jégkorongozóként, sőt, 1994-ben még olimpikon is volt a francia válogatott tagjaként. Azonban egy végzetes hiba teljesen megváltoztatta életét.
2004. február 6-án LeMarque elindult snowboardozni, ráadásul a szokásos felszerelései nélkül, de ez eleinte nem tűnt nagy ügynek.
Úgy gondoltam, három óra csúszás után majd beülök a jacuzziba
- mesélte az akkor 35 éves LeMarque egy 2005-ös interjúban.
Utolsó menete során a kaliforniai Mammoth Lakes-ben található Mammoth Mountain síterepen a sportoló egy eldugott ösvényt választott. A sötétség és a közeledő vihar miatt azonban hamar rájött, hogy eltévedt, és mindössze egy vékony kabát, egy lemerült mobiltelefon és egy MP3-lejátszó volt nála.
Ezt követően embert próbáló kihívással kellett szembenéznie LeMarque-nek. A következő 8 napot a vadonban töltötte: fenyőmagokon és fakérgen élt, és snowboardjával ásott magának menedéket, ahol aludt. Megpróbálta az MP3-lejátszóján befogott rádiójeleket iránytűként használni, ám bármerre indult, csak egyre mélyebbre jutott az erdőben.
Egy alkalommal még meg is csúszott, és egy jeges folyóba esett, ami miatt még jobban átfagyott, és kiszolgáltatottá tette a kegyetlen körülményeknek. Amikor ránézett a lábaira, látta, hogy azok elfeketedtek és véreznek.
Tudtam, hogy ki kell jutnom onnan.
A fájdalmas és reményvesztett helyzet közepette a sportolót három prérifarkas is körbevette, így egészen addig kiabált, amíg el nem menekültek.
Végül a nyolcadik napon megérkezett a segítség: egy helikopteres mentőcsapat infravörös kamerával találta meg LeMarque-ot, a testhője alapján. Ekkor már súlyos fagyási sérülésektől, kihűléstől és kiszáradástól szenvedett.
A kórházban az orvosok megállapították, hogy mindkét lábát 15 centiméterrel a térde alatt amputálni kell. Ezt követően műlábat kapott, és megkezdte a hosszas rehabilitációt.
Egy későbbi beszámolóban LeMarque visszaemlékezett megmentőjére, aki számára még az is csoda volt, hogy a sportolónak volt pulzusa.
Helikopterről ereszkedett le, hogy megmentsen. Azt mondta, a testhőm 30 fok volt. Az is csoda volt, hogy egyáltalán volt pulzusom, tekintve, hogy az előző hét éjszakáit a hóban bolyongva töltöttem. Az egyik lábam csupasz volt, a másik belefagyott a bakancsba.
Az egykori olimpikon számára eleinte nagy nehézséget okozott, hogy a sportolói életből hirtelen egy amputált ember életébe csöppent.
A lábaim jelentették a megélhetésemet. Jégkorongozóként eljuttattak az NHL-be és az olimpiára. Snowboardosként a lábaim közvetítették a siklás és lebegés érzését. Mit tettem, hogy mindezek nélkül maradtam?
Az elfogadás első lépése az alázat volt. Újra kellett tanulnia járni, de el kellett fogadnia, hogy ehhez segítségre lesz szüksége.
Rájöttem, hogy ennek a támogatásnak a kérése volt az első lépés ahhoz, hogy végre felnőjek.
Tapasztalatairól 2009-ben könyvet írt Crystal Clear címmel, ebből pedig 2017-ben filmadaptáció készült Fagyos pokol címmel. Az elmúlt években LeMarque motivációs előadóként dolgozik, miközben visszatért a snowboardozáshoz is. 2024 végén GoFundMe-kampányt indított, hogy finanszírozza útját a paralimpiai játékokra - írja a People.
