Nagy dologra készülnek a Márton ikrek, megszólalt az exkapitány

Sokat tett a magyar taekwondóért a 72 éves Patakfalvy Miklós, aki elárulta, ő biztosított helyet a kadet-válogatottban a Márton ikreknek, az azóta már felnőtt világelső Luanának, illetve testvérének, az olimpiai bajnok Vivianának.

Márton ikrek: Luana és Viviana / Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

Márton ikrek: Luana és Viviana együtt nyerhet olimpiát

Madridi mesterük, Jesus Ramal hét éve keresett meg azzal, hogy mivel a spanyol válogatottnál nem tudnak helyet biztosítani a tehetséges ikreknek, indulhatnának-e magyar színekben? Ennek nem volt akadálya, hiszen bár spanyol földön születtek, de a szüleik magyarok, és akkoriban a leány kadet-válogatottunkban volt üresedés is

– emlékezett a korábban edzőként és szövetségi kapitányként sokat fáradozott Patakfalvy, aki a sportág európai szövetségének elnökségi tagja.

A taekwondóban Eb-ezüstérmes, kick-boxban kontinensbajnok szakember felvetésünkre azt állította, a Márton ikrek közül bármelyik megnyerheti a 2028-as Los Angeles-i olimpiát, és mivel nem ugyanabban a súlycsoportban rajtolnak, akár a két cím sem kizárt. Mi több, még a 2032-es brisbane-i játékokon is ott lehetnek, elvégre nincsenek húszévesek.

Olyanok, mint két tojás. Kinézetre, harcmodorra, kedvességre. Megegyeznek abban is, hogy 90 százalékban lábtechnikájuk jóvoltából érvényesülnek, a maradék tíz marad a kezükre

– fogalmazott Patakfalvy.