Befutott Márton Viviana és Luana, itt vannak a Nemzeti Sport Gála első fotói

Hétfőn este 20 órától az elmúlt év legkiemelkedőbb sportolóit díjazzák a 68. Nemzeti Sport Gála rangos eseményén, melynek idén is az Operaház ad otthont. A gyönyörű helyszínre már számos sportoló megérkezett – mutatjuk, kik ragyogtak eddig a vörös szőnyegen.
A hölgyek versenyében a Márton-ikrek is esélyesek, a taekwondózó Viviana és Luana az elsők között érkeztek meg az Operaházba.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.