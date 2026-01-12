Befutott Márton Viviana és Luana, itt vannak a Nemzeti Sport Gála első fotói

Hétfőn este 20 órától az elmúlt év legkiemelkedőbb sportolóit díjazzák a 68. Nemzeti Sport Gála rangos eseményén, melynek idén is az Operaház ad otthont. A gyönyörű helyszínre már számos sportoló megérkezett – mutatjuk, kik ragyogtak eddig a vörös szőnyegen.

Kopasz Bálint is megérkezett a 68. Nemzeti Sport Gála helyszínére Fotó: Ferenc ISZA

A hölgyek versenyében a Márton-ikrek is esélyesek, a taekwondózó Viviana és Luana az elsők között érkeztek meg az Operaházba.

A 68. Nemzeti Sport Gála vörösszőnyegén ragyognak a sportolók