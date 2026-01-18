"Mindig megbüntettek" - panaszkodott a kapitány a sorsdöntő meccs után

Sokáig szoros, de végül Bartucz László bravúros védéseinek köszönhetően magabiztos, 32-26-os győzelmet aratott Chema Rodríguez szövetségi kapitány csapata a Magyarország-Olaszország mérkőzésen a férfi kézilabda Európa-bajnokság csoportkörében. Ezzel eldőlt, hogy együttesünk bejutott a középdöntőbe.

Bartucz László bravúros kapusteljesítménye döntött a Magyarország-Olaszország meccsen Fotó: MTI

Magyarország-Olaszország: Az utolsó tíz perc döntött

A hajrában Palasics Kristófot a már említett Bartucz László váltotta a magyar kapuban, aki gyakorlatilag egymaga eldöntötte a találkozót. Az utolsó tíz percben zsinórban hat bravúros védést is bemutatott, amivel lezárta az összecsapást.

Tudtuk, hogy szívós csapat ellen játszunk, amely az utolsó másodpercig küzdeni fog. A legvégén sikerült lezárnunk a meccset, addig nem nyugodhattunk meg

– fogalmazott a hálóőr, majd hozzátette:

Nem okozott meglepetést Olaszország, kitűnően felkészített minket a szakmai stáb. Tudjuk, hogy mérkőzésről mérkőzésre kell fejlődnünk, és mindig csak az adott ellenfélre kell koncentrálnunk. Ma jól dolgozott a csapat, ennek köszönhető ez a hat ólos győzelem.

Chema Rodríguez szövetségi kapitány elégedetlen volt az első félidővel, de a szünet utáni teljesítményt már csak dicsérni tudta:

Nagyjából erre számítottunk. Olaszország kellemetlen ellenfél, ezt tudtuk előre, mindig megbüntettek, ha bizonytalanok voltunk. Vezettünk néggyel, aztán újra kiegyenlítettek, nagyon jól védett a kapusuk, nehéz mérkőzés volt. Aztán az utolsó 10-15 percben Bartucz László elképesztő volt, miatta nyugodtabb lett a mérkőzés vége. Támadásban végig megpróbáltuk benyomni az ellenfelet, illetve a beállónkra játszani, de az első félidőben kicsit elkapkodtuk a dolgot. Örülök, hogy a másodikban játékrészben ez már jobban sikerült

– zárta gondolatait a spanyol szakember.