Háborúellenes GyűlésDudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-5°C Székesfehérvár

Piroska névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

"Mindig megbüntettek" - panaszkodott a kapitány a sorsdöntő meccs után

magyarország
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 18. 22:56 / FRISSÍTÉS: 2026. január 18. 22:57
olaszországgyőzelem
A második akadályt is győzelemmel vette az Eb-n a kézilabda válogatott. Chema Rodríguez csak a második félidővel volt elégedett a Magyarország-Olaszország meccs után.

Sokáig szoros, de végül Bartucz László bravúros védéseinek köszönhetően magabiztos, 32-26-os győzelmet aratott Chema Rodríguez szövetségi kapitány csapata a Magyarország-Olaszország mérkőzésen a férfi kézilabda Európa-bajnokság csoportkörében. Ezzel eldőlt, hogy együttesünk bejutott a középdöntőbe.

Bartucz László bravúros kapusteljesítménye döntött a Magyarország-Olaszország meccsen
Bartucz László bravúros kapusteljesítménye döntött a Magyarország-Olaszország meccsen Fotó: MTI

Magyarország-Olaszország: Az utolsó tíz perc döntött

A hajrában Palasics Kristófot a már említett Bartucz László váltotta a magyar kapuban, aki gyakorlatilag egymaga eldöntötte a találkozót. Az utolsó tíz percben zsinórban hat bravúros védést is bemutatott, amivel lezárta az összecsapást.

Tudtuk, hogy szívós csapat ellen játszunk, amely az utolsó másodpercig küzdeni fog. A legvégén sikerült lezárnunk a meccset, addig nem nyugodhattunk meg

 – fogalmazott a hálóőr, majd hozzátette:

Nem okozott meglepetést Olaszország, kitűnően felkészített minket a szakmai stáb. Tudjuk, hogy mérkőzésről mérkőzésre kell fejlődnünk, és mindig csak az adott ellenfélre kell koncentrálnunk. Ma jól dolgozott a csapat, ennek köszönhető ez a hat ólos győzelem.

Chema Rodríguez szövetségi kapitány elégedetlen volt az első félidővel, de a szünet utáni teljesítményt már csak dicsérni tudta:

Nagyjából erre számítottunk. Olaszország kellemetlen ellenfél, ezt tudtuk előre, mindig megbüntettek, ha bizonytalanok voltunk. Vezettünk néggyel, aztán újra kiegyenlítettek, nagyon jól védett a kapusuk, nehéz mérkőzés volt. Aztán az utolsó 10-15 percben Bartucz László elképesztő volt, miatta nyugodtabb lett a mérkőzés vége. Támadásban végig megpróbáltuk benyomni az ellenfelet, illetve a beállónkra játszani, de az első félidőben kicsit elkapkodtuk a dolgot. Örülök, hogy a másodikban játékrészben ez már jobban sikerült

– zárta gondolatait a spanyol szakember.

Az Európa-bajnokságot kedden 20.30-kor (tv: M4 Sport) a csoport második középdöntőse, Izland ellen folytatja a magyar válogatott. Ott eldől, hány pontot viszünk magunkkal a középdöntőbe.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu