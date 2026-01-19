Nincs békülés, Hosszú Katinka pontosan ezt gondolja Shane Tusupról

Hosszú Katinka sem bírta, beleállt a legújabb internetes trendbe. 2026-ban egyre többen posztolnak tíz évvel ezelőtti önmagukról. Az úszónő is megmutatta 2016-os fotóit, az összeállításból kiderül, milyen a viszonya volt edzőjével, exférjével, Shane Tusuppal.

Hosszú Katinka legsikeresebb évére emlékezik / Fotó: Árvai Károly

Hosszú Katinka 2012 és 18 között dolgozott együtt az uszodában Tusuppal, kétségkívül a házaspár legsikeresebb éve volt a 2016-os. Az úszónő a riói olimpián három aranyérmet és egy ezüstérmet nyert. Ez azért is nagy szó, mert Katinka öt ötkarikás viadalon vett részt, de dobogóra csak itt állhatott fel. A 2016-os fotócsokorban a bajnoknő mellett láthatjuk azóta elhunyt edző nagypapáját, édesanyját, testvéreit, az olimpiai érmeket, viszont a csodás történet egyik főszereplője, Shane Tusup egyetlen képen sem látható. Ebből is látszik, hogy Hosszú Katinka és Shane Tusup között mennyire megromlott a viszony szakításuk és a 2019-es válásuk után. Szóra sem méltatják egymást.

Hosszú Katinka így szakított Tusuppal



Hosszú Katinka és Shane Tusup a 2017-es, budapesti világbajnokságon még külső szemmel nézve tökéletes párost alkottak. A bajnoknő két aranyérmet nyert a Duna Arénában. Az év végén jöttek az aggasztó hírek a megromlott kapcsolatról, majd 2017 végén bejelentették, útjaik külön váltak, a magánéletben és szakmai szinten is. Később megpróbálták újrakezdeni a közös munkát, de kapcsolatuk már menthetetlen volt.