„Micsoda év volt…” – Cserpes Laura is felült a nosztalgiavonatra, Margot Robbie-ról is beszámolt

Úgy tűnik, 2026 az új 2016, és a nosztalgiavonatra Cserpes Laura is felült.
Egyre több ember nevezi át a 2026-os évet „az új 2016-nak”, ami arra ösztönzi a közösségi oldalak használóit, hogy előkeressék a tíz évvel ezelőtt készült fotóikat. Cserpes Laura is megosztotta az akkor készült emlékeit: lemezaláírás, stúdiózás, családi és baráti pillanatok is helyet kaptak a válogatásban, ám egy igazán meglepő képet is bedobott a sok közé.
A 2016-os „dumpban” Laura nem mással, mint Margot Robbie-val pózolt. Később a sztorijában mesélt a fotó történetéről: elmondása szerint éppen testvéreivel járt Londonban, amikor a színésznő egyik filmjének premierje zajlott.
Laura bevallotta, hogy mindig is imádta Margot Robbie-t, aki élőben is ugyanolyan gyönyörű volt, mint a vásznon.
Most, újra látva nagyon menő, hogy egy ekkora világsztárral van közös képem
- írta az énekesnő.
