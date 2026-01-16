Dudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

Gusztáv névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„Micsoda év volt…” – Cserpes Laura is felült a nosztalgiavonatra, Margot Robbie-ról is beszámolt

cserpes laura
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 16. 13:50
trendMargot Robbie
Az elterjedt trendből az énekesnő sem maradt ki. Cserpes Laura még egy különleges fotót is közzétett.
Bors
A szerző cikkei

Úgy tűnik, 2026 az új 2016, és a nosztalgiavonatra Cserpes Laura is felült. 

Cserpes Laura Margot Robbie-val pózolt
Cserpes Laura Margot Robbie-val pózolt (Fotó:  Szabolcs László)

Egyre több ember nevezi át a 2026-os évet „az új 2016-nak”, ami arra ösztönzi a közösségi oldalak használóit, hogy előkeressék a tíz évvel ezelőtt készült fotóikat. Cserpes Laura is megosztotta az akkor készült emlékeit: lemezaláírás, stúdiózás, családi és baráti pillanatok is helyet kaptak a válogatásban, ám egy igazán meglepő képet is bedobott a sok közé.

Cserpes Laura világsztárral szelfizett 

A 2016-os „dumpban” Laura nem mással, mint Margot Robbie-val pózolt. Később a sztorijában mesélt a fotó történetéről: elmondása szerint éppen testvéreivel járt Londonban, amikor a színésznő egyik filmjének premierje zajlott.

Laura bevallotta, hogy mindig is imádta Margot Robbie-t, aki élőben is ugyanolyan gyönyörű volt, mint a vásznon.

Most, újra látva nagyon menő, hogy egy ekkora világsztárral van közös képem

- írta az énekesnő.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu