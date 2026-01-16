„Micsoda év volt…” – Cserpes Laura is felült a nosztalgiavonatra, Margot Robbie-ról is beszámolt

Úgy tűnik, 2026 az új 2016, és a nosztalgiavonatra Cserpes Laura is felült.

Cserpes Laura Margot Robbie-val pózolt (Fotó: Szabolcs László)

Egyre több ember nevezi át a 2026-os évet „az új 2016-nak”, ami arra ösztönzi a közösségi oldalak használóit, hogy előkeressék a tíz évvel ezelőtt készült fotóikat. Cserpes Laura is megosztotta az akkor készült emlékeit: lemezaláírás, stúdiózás, családi és baráti pillanatok is helyet kaptak a válogatásban, ám egy igazán meglepő képet is bedobott a sok közé.

Cserpes Laura világsztárral szelfizett

A 2016-os „dumpban” Laura nem mással, mint Margot Robbie-val pózolt. Később a sztorijában mesélt a fotó történetéről: elmondása szerint éppen testvéreivel járt Londonban, amikor a színésznő egyik filmjének premierje zajlott.

Laura bevallotta, hogy mindig is imádta Margot Robbie-t, aki élőben is ugyanolyan gyönyörű volt, mint a vásznon.

Most, újra látva nagyon menő, hogy egy ekkora világsztárral van közös képem

- írta az énekesnő.