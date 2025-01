Hosszú Katinka szerdán este jelentette be, abbahagyja három évtizedes pályafutását. A háromszoros olimpiai bajnok, többszörös világ- és Európa-bajnoki aranyérmes úszó hosszú bejegyzésben írta le gondolatait, s azt, hogy a jövőben sem szakad el a sportágtól. Másokkal, az utánpótlással szeretné megosztani azt a szenvedélyt, melyet ő maga átélt a hosszú évek alatt. A posztra a világ minden részéről reagáltak, ami nem is csoda: a sportág ikonikus alakja jelentette be visszavonulását. Versenyzőtársak, edzők, hírességek kívántak minden jó Katinkának. Korábbi férje, edzője azonban egyelőre hallgat.

Hosszú Katinka összesen öt olimpián vett részt Fotó: Szabo-Jilek Adam

Shane Tusup 2012 és 2018 között készítette fel Hosszú Katinkát, aki 2013-től a 19-es válásukig a felesége is volt. Azt kár lenne elvitatni, hogy a bajnoknő legsikeresebb időszaka az amerikai szakemberhez kapcsolódik. Katinka 2013-tól gyakorlatilag mindent megnyert, ahol elindult. A világcsúcsait ekkor érte el, az olimpiai bajnoki címeit is Tusup oldalán szerezte. Volt férje erről tavaly ősszel írt eléggé kritikus hangnemben. Statisztikai adatokkal akarta bebizonyítani, hogy Katinka vele volt a csúcson, s nélküle semmit sem ért el.

"Katinka, való igaz, egyéni sportoló voltál, de egyetlen sikeres ember sem ért el semmit egyedül. Tudom, és a tények is bizonyítják, hogy hatalmas hatással voltam és kulcsszerepet játszottam a csapatunk sikerében. Egyedül én vagyok az, aki megkérdőjelezhetetlenül felelős az edzésmódszertan kialakításáért. Használhatod a platformodat arra, hogy elismerést szerezz, és azt állítsd, hogy mélyen érted a koncepciót, de az utólagos teljesítményeid a bizonyítékok rá, hogy az üres szavak nem vezetnek eredményre. Fájdalmas volt látni, ahogy mindaz, amit felépítettem lángba borult és egyetlen dolog maradt meg: egy nagy száj”

– írta akkor bejegyzésében a férfi.

Erre azonnal reagált Katinka is, megemlítve, hogy Tusup nélküle semmi eredményt nem ért el, pedig próbálkozott az úszás mellett golfban, curlingben, majd bokszolóként is.

Most, hogy Katinka visszavonult Shane Tusup egyelőre mélyen hallgat. A hivatalos bejegyzés óta fél nap is eltelt, az amerikai közösségi oldaláról pedig nem érkezett reakció. Mindez azért furcsa, mert bárhogy nézzük, az ő karrierjét is Katinka indította el, s úgy tűnik, a válással le is zárta.