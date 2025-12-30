Brigitte BardotTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Balhé után esküvő és kisbaba: a csapból is Szoboszlai Dominik folyt az évben

szoboszlai dominik
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 30. 11:45
liverpooltragédia
Esküvő, gyermekáldás, tragédiák, mélypont. 2025-ben Szoboszlai Dominik uralta az évet, hónapról hónapra mutatjuk a legfontosabb történéseket.

Január: Újévi edzőváltás

Még tavaly december 31-én, az FTC ünnepi koccintásán derült ki, hogy a focisták edzőjét, Pascal Jansent kivásárolták. Villámgyorsan kellett új trénert keresni, a megoldás Robbie Keane lett, akit már előző nyáron is megkeresett a klub. A csapat már Spanyolországban edzőtáborozott, amikor bejelentették az ír szakembert.

Robbie Keane egy éve a Fradi edzője / Fotó: TumbaszHedi

Február: Taylor Swiftet kifütyülték

Taylor Swift Amerika legnépszerűbb előadója, de azt a közutálatot nem tette zsebre, amit a profi amerikaifutball-liga (NFL) döntőjében kapott. Az énekesnő vőlegényét, Travis Kelcet kísérte el, aki csapatával, a Kansasszel súlyos verést kapott a Phialdelphiától. Ráadásul a győztes csapat drukkerei – akik szinte teljesen megtöltötték a stadiont –, folyamatosan kifütyülték, gúnyolták a kivetítőn rendre megjelenő Swiftet. Ő elsőre el sem hitte a reakciót, aztán csak mosolygott rajta.

Március: Ovis balhé majd esküvő Szoboszlaitól

A törökök elleni, vesztes Nemzetek Ligája meccs után az interneten balhézott Szoboszlai Dominik és Arda Güler. A Real Madrid klasszisa reagált a magyar játékos üzenetére, ebből alakult ki egy ovis csetepatékat megidéző balhé, amely bejárta a világsajtót. Két napra rá Szoboszlai újabb témával jelentkezett, teljes titokban feleségül vette szerelmét, Buzsik Borkát. 

Április: Szoboszlai történelmet írt

Már április 27-én bajnok lett a Liverpool, négy fordulóval a Premier League zárása előtt. Szoboszlai Dominik Anglia első magyar aranyérmese lett a ligában, a Tottenham elleni sorsdöntő meccsen két gólpasszt is adott.

Liverpool v Crystal Palace - Premier League - Anfield
Szoboszlai Dominik a kupával / Fotó: Peter Byrne - PA Images

Május: Gólöröm és babavárás

Amit a márciusi esküvőnél csak pletyka-szinten lehetett hallani, májusban hivatalos lett. Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka gyermekáldásra készült. Mindezt a focista gólöröméből tudhattuk meg a Brighton elleni meccsen.

Brighton & Hove Albion FC v Liverpool FC - Premier League
Jön a baba / Fotó: Liverpool FC / Shutterstock

Június: Magyar klub lett a Liverpool

Szoboszlai Dominik áprilisban még egyedüli magyarként lett bajnok, júniusban azonban ketten is csatlakoztak hozzá. Az senkit nem lepett meg, hogy Kerkez Milos a Vörösökhöz igazolt, érte 40 millió fontot kapott a Bournemouth. A Puskás Akadémia fiatal kapusának érkezése váratlan volt, Pécsi Ármin 2 millió euróba került az angoloknak.

Liverpool FC Portraits - UEFA Champions League 2025/26
Kerkez Milos öt évre érkezett / Fotó: Alex Livesey - UEFA

Július: Esküvője után halt meg Diogo Jota

Borzalmas tragédia rázta meg a labdarúgás világát. Huszonnyolc éves korában elhunyt Diogo Jota, aki tavasszal bajnok lett a Liverpoollal, júniusban pedig Nemzetek Ligáját nyert a portugálokkal. Június 22-én elvette három gyermekének édesanyját. Az esküvőről még július 2-án osztott meg videót, majd néhány órával később szörnyethalt a spanyolországi autópályán. A gépkocsiban vele utazott szintén labdarúgó öccse, André Silva sem élte túl a balesetet.

Diogo Jota balesetben vesztette az életét
Diogo Jota balesetben vesztette az életét / Fotó: Facebook

Augusztus: apa lett Szoboszlai Dominik

Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka augusztus 3-án kürtölték világgá, hogy bővült a család, világra jött a kislányuk. A születés pontos dátumát azóta sem lehet tudni, de további titkok is vannak még a picivel kapcsolatban. Noha édesanyja gyakran oszt meg róla fotókat, a kislány arcát még nem láttuk, s a nevét sem tudjuk.

Szeptember: Hosszú Katinka boldogsága

Hosszú Katinka a terhessége utolsó heteiben jelentette be a hírt, második babáját várja. A háromszoros olimpiai bajnok úszó és férje, Gelencsér Máté 2022 óta él boldog házasságban, 2023 augusztusában született meg első kislányuk, Kamília. A kislány testvére októberben érkezett meg, ő a Szofi nevet kapta.

Október: halálos repülőbaleset Kenyában

Családi tragédiával végződött az afrikai kirándulás. Süllős Gyula, a Vasas ökölvívó-szakosztályának vezetője repülőgép-balesetben veszítette életét Kenyában. A tragédiában 12-en meghaltak, közülük nyolc magyar. Az áldozatok között volt Süllős Gyula, a felesége, a gyermekeik, Süllős nővére és édesanyjuk is.

Süllős Gyula 43 éves korában hunyt el.

November: Dráma a Puskásban

Összetört a magyar focidrukkerek álma. Az írek elleni hazai vb-selejtező előtt még arra is volt egy pici esély, hogy Marco Rossi válogatottja automatikusan kijusson a világbajnokságra. A 96. percben bekapott gól, s a 3-2-es vereség azt jelentette, hogy együttesünk a pótselejtezőről is lemaradt. Szoboszlai Dominik és társai percekig zokogtak a lefújás után, ezt a kudarcot nehéz lesz feldolgozni.

Szoboszlai Dominik nehezen dolgozta fel a kudarcot / Fotó: Tumbász Hédi

December: Igazából szerelem

A januári érkezés után decemberben hosszabbította meg Robbie Keane szerződését a Ferencváros. A bejelentéshez az Igazából szerelem című film ikonikus jelenetét használták fel.

 

