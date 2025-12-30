Balhé után esküvő és kisbaba: a csapból is Szoboszlai Dominik folyt az évben

Január: Újévi edzőváltás

Még tavaly december 31-én, az FTC ünnepi koccintásán derült ki, hogy a focisták edzőjét, Pascal Jansent kivásárolták. Villámgyorsan kellett új trénert keresni, a megoldás Robbie Keane lett, akit már előző nyáron is megkeresett a klub. A csapat már Spanyolországban edzőtáborozott, amikor bejelentették az ír szakembert.

Robbie Keane egy éve a Fradi edzője / Fotó: TumbaszHedi

Február: Taylor Swiftet kifütyülték

Taylor Swift Amerika legnépszerűbb előadója, de azt a közutálatot nem tette zsebre, amit a profi amerikaifutball-liga (NFL) döntőjében kapott. Az énekesnő vőlegényét, Travis Kelcet kísérte el, aki csapatával, a Kansasszel súlyos verést kapott a Phialdelphiától. Ráadásul a győztes csapat drukkerei – akik szinte teljesen megtöltötték a stadiont –, folyamatosan kifütyülték, gúnyolták a kivetítőn rendre megjelenő Swiftet. Ő elsőre el sem hitte a reakciót, aztán csak mosolygott rajta.

Március: Ovis balhé majd esküvő Szoboszlaitól

A törökök elleni, vesztes Nemzetek Ligája meccs után az interneten balhézott Szoboszlai Dominik és Arda Güler. A Real Madrid klasszisa reagált a magyar játékos üzenetére, ebből alakult ki egy ovis csetepatékat megidéző balhé, amely bejárta a világsajtót. Két napra rá Szoboszlai újabb témával jelentkezett, teljes titokban feleségül vette szerelmét, Buzsik Borkát.

Április: Szoboszlai történelmet írt

Már április 27-én bajnok lett a Liverpool, négy fordulóval a Premier League zárása előtt. Szoboszlai Dominik Anglia első magyar aranyérmese lett a ligában, a Tottenham elleni sorsdöntő meccsen két gólpasszt is adott.

Szoboszlai Dominik a kupával / Fotó: Peter Byrne - PA Images

Május: Gólöröm és babavárás

Amit a márciusi esküvőnél csak pletyka-szinten lehetett hallani, májusban hivatalos lett. Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka gyermekáldásra készült. Mindezt a focista gólöröméből tudhattuk meg a Brighton elleni meccsen.

Jön a baba / Fotó: Liverpool FC / Shutterstock

Június: Magyar klub lett a Liverpool

Szoboszlai Dominik áprilisban még egyedüli magyarként lett bajnok, júniusban azonban ketten is csatlakoztak hozzá. Az senkit nem lepett meg, hogy Kerkez Milos a Vörösökhöz igazolt, érte 40 millió fontot kapott a Bournemouth. A Puskás Akadémia fiatal kapusának érkezése váratlan volt, Pécsi Ármin 2 millió euróba került az angoloknak.