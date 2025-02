Taylor Swiftért veszekedtek a repterek a történelmi éjszaka előtt

Történelmi lehet az amerikaifutball-liga idei döntője. Az 59. Super Bowlon a Kansas City Chiefs egyre erősebb dinasztiája csap össze a Philadelphia Eaglesszel. A Kansas az utóbbi 5 döntőből négyszer is érdekelt volt, s ezekből hármat meg is nyert. Ha most is győznek, akkor 2023 és 2024 után sorozatban harmadszor nyernek. Olyan még nem volt a Super Bowl érában, hogy egy csapat triplázzon. New Orleansban most ez is megeshet.

Kansas vagy Philadelphia, ez a Super Bowl nagy kérdése / Fotó: Don Juan Moore

A Kansas egyik főszurkolója idén is Taylor Swift lesz, az amerikai énekesnő szerelme, Travis Kelce a Chiefs egyik legnagyobb sztárja. A popikon természetesen maga is ott lesz a meccsen, sőt, nagyon is várják. A Kansas még be sem jutott a döntőbe, mikor már New Orleans két nagy, illetve hét kisebb reptere azon háborúzott, melyikük fogadja a zenész magángépét. Taylor jó előre jelezte, neki az a fontos, hogy minél előbb odaérjen a stadionhoz, s negyed óránál többet ne kelljen a reptérről autóznia.

Taylor Swift idén is bajnoki csókkal készül / Fotó: Ezra Shaw

A mérkőzésre egyébként a viszonteladó oldalakon még mindig lehet jegyet kapni, igaz, nem olcsón.

A StubHubnál átlagos jegyár 8076 dollár (majdnem 3,2 millió forint), ami 14 százalékkal alacsonyabb a tavalyinál, de más viszonteladók, így a SeatGeek és a TickPick is csökkenésről számolt be. Utóbbinál tavaly 9365 dollár volt a jegyek átlagára egy nappal a döntő előtt.

A hét elején a legolcsóbb belépő bruttó 5580 dollárba került, a legdrágább 69180 dollárba (több mint 27 millió forintba) – mindkettő a StubHubnál - írja a Világgazdaság.

Az idei döntő azért lehet olcsóbb, mert a tavalyi finálét Las Vegasban rendezték.