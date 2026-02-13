Bereczki Zoltánék válása: itt van minden, amit Bata Éváról tudni lehet

Bata Éva és Bereczki Zoltán kapcsolatáról nem sok mindent lehetett tudni, a tapasztalt színész házaspár igyekezett óvni a magánéletét; kiváltképp Zoli, akinek előző házassága is jócskán a kirakatban zajlott.

Bereczki Zoltán Bata Évával való kapcsolata hét év után ért véget (Fotó: Bors / hot magazin!)

Bata Éva és Bereczki Zoltán válása nem újkeletű

A válás kapcsán úgy tudni, hogy már jó ideje nincsenek együtt, sőt, már külön is költöztek egymástól: Zoli maradt a közös otthonban, Éva pedig egy belvárosi lakásban él. Bár szakításuk nyilvánosságra kerülése sokként érte a rajongókat, ők maguk egyelőre nem nyilatkoztak a témában.

Bata Éva egyébként sem harsány megnyilvánulásaival vagy botrányaival vált híressé, a színésznő a színház mellett tette le a voksát. Ő egyébként a kortárs magyar színházi élet egyik legsokoldalúbb és legérzékenyebb színésznője. Pályája klasszikus színházi képzésből indult, majd a nagyszínpadi lét, a szabadúszás, a kamaraszínházi jelenlét és a televíziós ismertség egymást erősítve formálták művészi karakterét. Az elmúlt években neve nemcsak szakmai sikerek, hanem jelentős magánéleti események kapcsán is a figyelem középpontjába került.

Bata Éva A mi kis falunk című sorozatban vált országosan is ismertté (Fotó: RTL)

Éva már középiskolásként a színjátszás felé fordult, játszott az iskolai színjátszó körben, majd később a Színház- és Filmművészeti Egyetemre járt, Marton László és Hegedűs D. Géza osztályába. Az egyetemi évek alatt hamar kirajzolódott róla, hogy erős belső koncentrációval, érzelmi pontossággal és finom humorral dolgozó színművész. Nem harsány alkat, hanem az a típus, aki a csendes jelenlétével tölti meg a teret. Diploma után a Vígszínház társulatának tagja lett, ahol nyolc éven át játszott. Később szabadúszóként kezdett dolgozni, ez a döntés pedig nagyobb mozgásteret adott számára: tudatosabban választhatta meg szerepeit, és többféle színházi közegben is kipróbálhatta magát.

Ebben az időszakban jött az életébe a Centrál Színház, amely pályájának nemcsak szakmai, hanem magánéleti szempontból is meghatározó állomása volt, itt ismerkedett meg Bereczki Zoltánnal, ahol a Nemek és igenek című darabban játszottak közösen. Bata Éva pályakezdőként is több rangos elismerést kapott: Junior Prima-díjat, Soós Imre-díjat és Varsányi Irén-gyűrűt és Ruttkai Éva-emlékgyűrűt is a magáénak tudhat.