„Szia, Szofi” – tüneményes babafotóval jelentette be az örömhírt Hosszú Katinka

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 03. 08:30
Közös fotóval jelentette be a háromszoros olimpiai bajnok az örömhírt. Megszületett Hosszú Katinka kislánya.
Egy hónapja sincs, hogy a háromszoros olimpiai bajnok úszónő bejelentette, második gyermekével terhes. Hosszú Katinka kislánya pedig már meg is született, erről maga a sportoló tett bejelentést a közösségi oldalán.

Hosszú Katinka kislánya megszületett Fotó: Földi Imre

Katinka és férje, Gelencsér Máté azóta már azt is leleplezte, milyen különleges nevet választottak a kislányuknak.

Szia Szofi. Üdv a családban

- jelentette be péntek reggel egy babafotóval a háromszoros olimpiai bajnok, hogy világra jött a kislányuk.

Mint ismert, Hosszú Katinka azután ismerkedett meg a férjével, hogy tönkre ment az első házassága Shane Tusuppal. A szerelmesek 2022. augusztus 22-én mondták ki egymásnak a boldogító igent, majd 2023. augusztus 6-án megszületett első gyermekük, aki a Kamilla nevet kapta. Most pedig újabb gyermekkel bővült a család.

 

 

 

 

 

