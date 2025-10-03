„Szia, Szofi” – tüneményes babafotóval jelentette be az örömhírt Hosszú Katinka

Egy hónapja sincs, hogy a háromszoros olimpiai bajnok úszónő bejelentette, második gyermekével terhes. Hosszú Katinka kislánya pedig már meg is született, erről maga a sportoló tett bejelentést a közösségi oldalán.

Hosszú Katinka kislánya megszületett Fotó: Földi Imre

Katinka és férje, Gelencsér Máté azóta már azt is leleplezte, milyen különleges nevet választottak a kislányuknak.

Szia Szofi. Üdv a családban

- jelentette be péntek reggel egy babafotóval a háromszoros olimpiai bajnok, hogy világra jött a kislányuk.