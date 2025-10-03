„Szia, Szofi” – tüneményes babafotóval jelentette be az örömhírt Hosszú Katinka

Egy hónapja sincs, hogy a háromszoros olimpiai bajnok úszónő bejelentette, második gyermekével terhes. Hosszú Katinka kislánya pedig már meg is született, erről maga a sportoló tett bejelentést a közösségi oldalán.
Katinka és férje, Gelencsér Máté azóta már azt is leleplezte, milyen különleges nevet választottak a kislányuknak.
Szia Szofi. Üdv a családban
- jelentette be péntek reggel egy babafotóval a háromszoros olimpiai bajnok, hogy világra jött a kislányuk.
Mint ismert, Hosszú Katinka azután ismerkedett meg a férjével, hogy tönkre ment az első házassága Shane Tusuppal. A szerelmesek 2022. augusztus 22-én mondták ki egymásnak a boldogító igent, majd 2023. augusztus 6-án megszületett első gyermekük, aki a Kamilla nevet kapta. Most pedig újabb gyermekkel bővült a család.
