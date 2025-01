Írország álompárja érkezik a Fradihoz. A gárda új vezetőedzőjét, Robbie Keane-t és feleségét hazájukban „Beckham-párként” becézik, ami nem is csoda. A focista a válogatott valaha volt egyik legjobb csatára, 146 meccsen 68 gólt lőtt a nemzeti csapatban. Claudine-t már egészen fiatalon modellként ismerhették meg. A hölgy egykoron részt vett a "Miss Ireland"-szépségversenyen is. Beckhamékhez hasonlóan éltek Los Angelesben, amikor a családfő a helyi Galaxy játékosa volt.

Tizenhét éve házas a Fradi új edzője Fotó: Kevork Djansezian

Robbie és Claudine tiniként ismerkedtek meg egymással. A focista elsőre félénken hívta el randevúra a szőke lányt, aki akkor még nem is tudott róla, hogy a fiú az ír foci legnagyobb tehetsége. Hivatalosan 2002 óta alkotnak egy párt, majd 2008-ban össze is házasodtak. Két fiuk született, Robert Bonan 15 éves és focizik, Hudson pedig kilenc esztendős.

Másodszor hívta Keane-t a Fradi

Claudine abban is szerepet játszhatott, hogy férje végül a Ferencvárosban kapott munkát. A Fradi tavaly nyáron is megkereste Keane-t, akkor nem tudtak megegyezni. Azóta egyre hevesebb politikai támadások érik a családot, az ír republikánusok hergelnek az edző ellen, amiért az a háború idején Izraelben, a Maccabinál vállalt munkát. Claudine erre reagálva mondta ez, nem biztonságos számukra odahaza az élet, talán ez is elősegítette a külföldi munkavállalást.