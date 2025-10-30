„Annyira sokkolt a halála, hogy felhívtam őt” - Süllős Gyuláról beszélt a Vasas bunyósa

A tragikus kenyai repülőgép-balesetet követően az egykori felnőtt Eb-győztes, junior világbajnok Vasas-öklöző, Bacskai Balázs bevallotta a Borsnak: annyira sokkolta Süllős Gyula halála, hogy megpróbálta őt felhívni...
Amikor belső információs körből értesültem a repülőgép tragédiájáról, zavarodottságomban először azt hittem, hogy Gyula túlélte a tragédiát, ezért fel akartam hívni őt Kenyában. Tizenhat éves korom óta segített, pátyolgatott, amatőrként és profiként megkönnyítette a pályafutásomat, anyagilag hihetetlen mértékben támogatott. Borzalmas, hogy egy olyan önzetlen férfi távozott örökre, aki kiemelkedően sokat tett a Vasas-családért
– nyilatkozta a Bendzsi becenévre hallgató Bacskai.
A 37 esztendős öklöző hozzáfűzte, Süllős Gyula édesanyja szinte minden meccsén szurkolt neki.
Gyuszi anyagiakkal, a mamája pedig mentálisan támogatott. Nem volt olyan kiemeltebb mérkőzésem, amelyiken ne ült volna a ring mellett. Hangosan buzdított: gyerünk Bendzsi, előre! Mindkettejüknek köszönöm, amit értem tettek. Szörnyű ez a világ, ha ma beülsz a kocsidba, nem tudhatod, hogy a következő saroknál mi vár rád…
