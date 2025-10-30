Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
„Annyira sokkolt a halála, hogy felhívtam őt” - Süllős Gyuláról beszélt a Vasas bunyósa

Süllős Gyula
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 30. 15:30
Bacskai Balázshalál
Gyászol a magyar ökölvívó-sport: 43 évesen Kenyában elhunyt a Vasas ökölvívó-szakosztályának elnöke. Süllős Gyula tragédiája akkora sokkot okozott, hogy az angyalföldi klub egyik bunyósa még a számát is tárcsázta...
A szerző cikkei

A tragikus kenyai repülőgép-balesetet követően az egykori felnőtt Eb-győztes, junior világbajnok Vasas-öklöző, Bacskai Balázs bevallotta a Borsnak: annyira sokkolta Süllős Gyula halála, hogy megpróbálta őt felhívni...

Süllős Gyula családja Kenyában vesztette életét
A gép teljesen összeégett, senki sem élte túl a szerencsétlenséget: Süllős Gyula családja Kenyában vesztette életét Fotó: MTI-EPA

Amikor belső információs körből értesültem a repülőgép tragédiájáról, zavarodottságomban először azt hittem, hogy Gyula túlélte a tragédiát, ezért fel akartam hívni őt Kenyában. Tizenhat éves korom óta segített, pátyolgatott, amatőrként és profiként megkönnyítette a pályafutásomat, anyagilag hihetetlen mértékben támogatott. Borzalmas, hogy egy olyan önzetlen férfi távozott örökre, aki kiemelkedően sokat tett a Vasas-családért 

– nyilatkozta a Bendzsi becenévre hallgató Bacskai. 

Süllős Gyula édesanyja volt Bacskai leghűségesebb szurkolója

A 37 esztendős öklöző hozzáfűzte, Süllős Gyula édesanyja szinte minden meccsén szurkolt neki.

Gyuszi anyagiakkal, a mamája pedig mentálisan támogatott. Nem volt olyan kiemeltebb mérkőzésem, amelyiken ne ült volna a ring mellett. Hangosan buzdított: gyerünk Bendzsi, előre! Mindkettejüknek köszönöm, amit értem tettek. Szörnyű ez a világ, ha ma beülsz a kocsidba, nem tudhatod, hogy a következő saroknál mi vár rád…

@ripost.hu

Ismert magyar sportvezető és családja a kenyai repülőbaleset áldozata! Süllős Gyula a Vasas ökölvívó-szakosztály vezetője volt. #ripost #kenya #repulogepbaleset #sullosgyula #sullos #vasas #okolvivo

♬ eredeti hang – Ripost - Ripost

