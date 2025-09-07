Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
Most jelentette be az örömhírt Hosszú Katinka, jön a baba

Hosszú Katinka
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 07. 11:41 / FRISSÍTÉS: 2025. szeptember 07. 11:51
terhesbaba
Gólyahír! Második gyermekével várandós Hosszú Katinka.
Alig várjuk, hogy találkozzunk Veled

- jelentette be a közösségi oldalán Hosszú Katinka, hogy második gyermekével várandós.

Hosszú Katinka
Második gyermekével terhes Hosszú Katinka Fotó: Földi Imre

A háromszoros olimpiai bajnok úszónő azután ismerkedett meg férjével, Gelencsér Mátéval, hogy tönkre ment az első házassága Shane Tusuppal. A szerelmesek 2022. augusztus 22-én mondták ki egymásnak a boldogító igent, majd 2023. augusztus 6-án megszületett első gyermekük, aki a Kamilla nevet kapta. Most pedig újabb gyermekkel bővül a családjuk, amit egy megható családi fotóval jelentettek be.

Hosszú Katinka bejegyzése alatt már özönlenek a gratulációk, mindenki nagyon sok boldogságot és jó egészséget kíván az egész családnak.

 

