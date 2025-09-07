Most jelentette be az örömhírt Hosszú Katinka, jön a baba

Alig várjuk, hogy találkozzunk Veled

- jelentette be a közösségi oldalán Hosszú Katinka, hogy második gyermekével várandós.

Második gyermekével terhes Hosszú Katinka Fotó: Földi Imre

A háromszoros olimpiai bajnok úszónő azután ismerkedett meg férjével, Gelencsér Mátéval, hogy tönkre ment az első házassága Shane Tusuppal. A szerelmesek 2022. augusztus 22-én mondták ki egymásnak a boldogító igent, majd 2023. augusztus 6-án megszületett első gyermekük, aki a Kamilla nevet kapta. Most pedig újabb gyermekkel bővül a családjuk, amit egy megható családi fotóval jelentettek be.

Hosszú Katinka bejegyzése alatt már özönlenek a gratulációk, mindenki nagyon sok boldogságot és jó egészséget kíván az egész családnak.