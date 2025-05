"Mi 3-an" - Íme, Szoboszlaiék első képei a születendő babával

Ha a lecserélése után a Brighton fordított is, és a Liverpool 3-2-es veresége miatt kicsit bosszankodott is, a különleges gólja – és a még annál is emlékezetesebb gólöröme – után mégis Szoboszlai Dominik lehetett az angol bajnokcsapat legboldogabb tagja. A 24 éves futballista még a gyerekkori álmának számító Premier League-aranynál is örömtelibb hírt jelentett be a pályán: babát várnak a feleségével, Buzsik Borkával.

Szoboszlai Dominik élete legemlékezetesebb gólöröme volt Fotó: CameraSport

A gólja után a meze alá dugott labdával és a szájába dugott hüvelykujjával félreérthetetlenül üzent Szoboszlai:

Szoboszlai Dominik és párja röviddel a mérkőzés után egy fotómontázst is megosztottak az Instagramon "hármukról": a képeken már gömbölyödő pocakkal öleli magához Borkát.

Mi 3-an

– fűzték hozzá a babavárásról.

Szoboszlai beadásnak szánta a gólt

A gólyahír mondhatni véletlenül derült ki most a nagyvilág számára, hiszen a gólöröm apropójául szolgált találata nem volt szándékos. A magyar válogatott csapatkapitánya a meccs utáni tévényilatkozatában töredelmesen bevallotta: valójában beadásnak szánta a védhetetlenül a kapu túlsó oldalába csapódó labdáját.

– Nem úgy alakult az eredmény, ahogy szerettük volna, hiszen nem szeretünk veszíteni. Az első 70 percben megmutattuk, mit tudunk, de a vége rosszul alakult. Remek Brightonnal néztünk szembe, amely végül több gólt rúgott nálunk.

Őszintén szólva beadásnak szántam, nem a kaput céloztam, de nagyon örülök, hogy bement

– mondta az apai örömök elé néző Szoboszlai Dominik, kiemelve: természetesen a következő napokban minden megtesznek, hogy szépen búcsúzzanak a szezontól.

A bajnok Liverpool vasárnap hazai pályán, a friss FA Kupa-győztes Crystal Palace ellen zárja a Premier League idei kiírását.