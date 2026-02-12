Vogel Evelyn kitálalt a 444-nek, másképp látja a drogos parti történetét

Írásos nyilatkozatban reagált Vogel Evelin a 444 megkeresésére Magyar Péter mai bejelentése kapcsán, amiben elismerte, hogy részt vett egy kemény partin, de tagadta, hogy kábítószert fogyasztott volna.

A lakásba Magyar állítása szerint hajnali 5 körül érkeztek meg, ott néhány, számára ismeretlen ember tartózkodott. Előttük az asztalon alkoholt és kábítószer kinézetű anyagot is látott Magyar, ezekből viszont ő nem fogyasztott, állítja. Ezután Vogellel töltötte az éjszakát „az egész ország által megismert szobában”, délig voltak ott a lakásban, aztán közösen ebédeltek. A titkos felvétel "megszervezésével" volt barátnőjét vádolta meg.

Vogel Evelyn a következőket nyilatkozta a 444-nek:

„A videóval kapcsolatban annyit mondanék, nagyon elszomorít, hogy Péter ezzel vádol, és hogy idáig jutott a közélet. Nőként talán engem visel meg a legjobban ez az eset, példátlan lenne a magyar közéletben, hogy két embert ilyen szintű megaláztatásnak tegyenek ki.

Józan eszű ember nem gondolhatja, hogy én ebben közreműködtem, főleg nem, hogy az orosz titkosszolgálattal… Pont annyit tudok erről a videóról, mint Péter vagy a közvélemény.

Én kész vagyok közösen is jogi lépéseket tenni, de ehhez az kell, hogy Péter belássa, mindketten áldozatai vagyunk ennek. Én kész vagyok megtenni a szükséges jogi lépéseket, bárki is csinálta ezt”.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke egy videóban vallotta be, hogy 2024. augusztusában egy olyan bulin vett részt, ahol nemcsak alkohol, hanem drog is volt az asztalon. Azt állítja, hogy ő nem élt a tudatmódosítószerekkel, csupán a buli későbbi részén közös beleegyezéssel szeretkezett az akkor már exbarátnőjének számító Vogel Evelinnel.

Magyar Péternek nem ez az első bulis botránya. 2024 júniusában az Ötkert nevű luxus szórakozóhelyen a nyakánál fogva vezették ki a biztonságiak Forrás: Youtube

Ez az eset majd' két hónappal az elhíresült Magyar Péter féle diszkóbotrány után történt. A Tisza Párt elnöke akkor egy belvárosi luxus szórakozóhelyen bulizott, majd ittas állapotban nagyon fiatal lányokkal lejtett erotikus táncot. Az esetet kamerázó férfit ezt követően inzultálta, elvette a telefonját, majd a Dunába dobta azt.

Magyar Pétert egyébként a nyakánál fogva vezették ki a biztonsági őrök a szórakozóhelyről.

A Tisza Párt elnöke a botrányt követően megígérte, hogy jobban fog figyelni, és nem lesz többet hasonló botránya. Ehhez képest azonban a rendelkezésre álló információk szerint az látszódik, hogy Magyar még ugyanazon a nyáron részt vett egy - a közember számára - bicskanyitogató házi bulin, ahol a jelenlévők nem vetették meg sem az alkohol, sem a kábítószer használatát.