"Ott segített, ahol tudott. Mindezt csendesen, szerényen" - megrendülve búcsúznak Süllős Gyulától

Az egész országot megrázta a kenyai repülőgép-szerencsétlenség. Mint ahogy arról a Bors beszámolt, 10 utassal – köztük 8 magyar és 2 német állampolgárral – a fedélzetén szállt fel a kenyai Diani repülőtérről egy kisrepülő október 28-án. Majd tragikus módon nem sokkal később egy erdős területen lezuhantak, a balesetet senki sem élte túl.

Kenyában vesztette életét Süllős Gyula és családja

Fotó: - / MTI

Azóta már az is kiderült, hogy a Vasas ökölvívó-szakosztályának vezetője, Süllős Gyula és családja haltak meg a kenyai repülőgép-balesetben. Süllős egy kisfiú és egy kislány édesapja volt, akik szintén a repülőgépen utaztak. Sőt, további családtagok is életüket vesztették a tragédiában. A hír az ökölvívó-társadalmat különösen mélyen megrázta. Erdei Zsolt, a Magyar Ökölvívó Szakszövetség korábbi elnöke, könnyeivel küszködve nyilatkozott a Borsnak.

„Amikor meghallottuk a hírt, mintha megállt volna az élet. Sokan szóhoz sem jutottak, megfagyott a levegő. Ez egy olyan tragédia, amit az ember fel sem tud fogni. Felfoghatatlan, hogy ilyen fiatalon ment el, és vele együtt családja, a gyerekek… Ez mindannyiunkat nagyon megérintett, és nemcsak engem, hanem az egész ökölvívó-társadalmat, hiszen mindenki ismerte őt.”

Rákosmente is egy emberként gyászolja Süllős Gyulát és családját. Rengeteget köszönhetnek az üzletembernek és sportembernek, többször is adományozott jó ügy érdekében.

"Búcsúzunk a rákosmenti lokálpatrióta Süllős Gyulától és családtagjaitól, akik a kenyai repülőgép-szerencsétlenség áldozatai. Süllős Gyula a Vasas ökölvívó-szakosztályának vezetője volt, emellett ízig-vérig rákosmenti lokálpatrióta, akit oly sokan ismertünk és elismertünk.

Rákoscsabán élt összetartó családjával. A kerületben ott segített, ahol tudott. Mindezt csendesen, szerényen. Így volt ez akkor is, amikor a kerületi könyvtárnak adományozott egy nagyobb összeget, és akkor is, amikor magánemberként több millió forintot adományozott, hogy a Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnáziumnak legyen egy minden előírásnak megfelelő strandröplabdapályája.

Embersége, segítő, karitatív tevékenysége példaként áll előttünk! Elvesztése óriási tragédia!" - írta Dunai Mónika képviselő.