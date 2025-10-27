Lángokban áll egy autó, brutális kamion baleset történt

A Katasztrófavédelem közölte: Kigyulladt egy furgon az 54-es főút 88-as kilométerénél, Nemesnádudvar határában. A járműnek nem volt rakománya. A teljes terjedelmében égő gépkocsi lángjait a bajai hivatásos tűzoltók két vízsugárral oltották el.

Mindeközben, nem is olyan messze pedig egy búzát szállító kamion és egy terepjáró karambolozott Mélykúton, az 55-ös főút 64-es kilométerénél. A járművek utasaihoz mentő érkezett. A helyi önkéntes és a jánoshalmai önkormányzati tűzoltók vonultak az esethez, áramtalanítottak. A baleset miatt az érintett szakaszt átmenetileg teljes szélességében lezárták.



